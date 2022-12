USA prisľúbili Afrike pomoc v hodnote 55 miliárd dolárov

Washington 12. decembra (TASR) - Biely dom prisľúbil v pondelok Afrike 55 miliárd dolárov vo forme ekonomickej, zdravotnej a bezpečnostnej pomoci. Pomoc bude poskytnutá počas nasledujúcich troch rokov. Spojené štáty tak spravili krátko pred začiatkom summitu prezidenta Joea Bidena s africkými lídrami, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan uviedol, že USA chcú takto Afrike pomôcť dosiahnuť ciele, ktoré si stanovila. Zároveň odmietol konkretizovať detaily pomoci s tým, že sa to stane počas nadchádzajúceho summitu.



"Celá prvá časť summitu, ktorému bude prezident predsedať, bude venovaná Agende 2063... Nie je to americký dokument alebo americká vízia. Je to dokument Africkej únie... Počas tohto summitu tak pozdvihujeme hlas Afriky a jej priority," uviedol Sullivan.



Spojené štáty sa snažia zabrániť oslabeniu svojej v minulosti silnej pozície v Afrike, pričom o vplyv a príležitosti súperia s ďalšími veľmocami, konkrétne Ruskom a Čínou, analyzuje AFP.



"(Summit) bude o tom, čo môžeme ponúknuť. Bude to pozitívny návrh zo stany Spojených štátov... na stôl položíme značné zdroje," uviedol Sullivan.



Spojené štáty na summite plánujú 50 africkým lídrom povedať, že podporujú to, aby sa africké krajiny stali stálymi členmi Bezpečnostnej rady OSN. Washington podporuje aj ich pozvanie do skupiny G-20.