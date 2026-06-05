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USA prisľúbili Bolívii pomoc v súvislosti s protestami
Za hlavného organizátora protestov je považovaný bývalý prezident Evo Morales.
Autor TASR
Washington/La Paz 5. júna (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio vo štvrtok hovoril s bolívijským prezidentom Rodrigom Pazom a prisľúbil mu pomoc v súvislosti s protestami, ktoré sú v krajine už niekoľko týždňov. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a AFP.
„Spojené štáty zintenzívňujú núdzovú pomoc a logistickú podporu Bolívii, aby pomohli tým, ktorí bojujú s akútnym nedostatkom potravín a liekov v dôsledku nelegálnych cestných blokád zameraných na destabilizáciu bolívijskej spoločnosti,“ uviedol hovorca rezortu diplomacie Tommy Piggott vo vyhlásení.
„Rubio potvrdil, že Trumpova administratíva bude naďalej stáť po boku Bolívie v jej snahe o stabilitu, bezpečnosť a lepšiu budúcnosť pre všetkých Bolívijčanov,“ dodal hovorca.
Americká diplomacia zároveň potvrdila „neochvejné odhodlanie“ Washingtonu podporovať demokraciu v Bolívii.
Nepokoje v tejto juhoamerickej krajine trvajú od začiatku mája. Bolívijčania protestujú proti rastúcim životným nákladom a hospodárskej politike prezidenta Paza. Blokujú prístupové cesty do metropoly La Paz a ďalších miest, čo vedie k nedostatku potravín, paliva a ďalšieho tovaru každodennej potreby.
Odbory požadujú zvýšenie platov, stabilné dodávky paliva a zodpovednejšie hospodárenie vlády.
Za hlavného organizátora protestov je považovaný bývalý prezident Evo Morales. Jeho stúpenci a vedúci odborov požadujú demisiu Paza, ktorý sa funkcie ujal vlani v novembri.
Americký minister obrany Pete Hegseth vo štvrtok rovnako tak podporil bolívijskú vládu a odsúdil „pokusy o (jej) zvrhnutie“.
„Spojené štáty situáciu sledujú,“ vyhlásil na platforme X. Podobne ako Rubio sa zaviazal k pokračujúcej podpore prezidenta Paza, „aby sa zabránilo tomu, že narkoteroristi budú profitovať zo smrti a ničenia na našej pologuli“.
„Spojené štáty zintenzívňujú núdzovú pomoc a logistickú podporu Bolívii, aby pomohli tým, ktorí bojujú s akútnym nedostatkom potravín a liekov v dôsledku nelegálnych cestných blokád zameraných na destabilizáciu bolívijskej spoločnosti,“ uviedol hovorca rezortu diplomacie Tommy Piggott vo vyhlásení.
„Rubio potvrdil, že Trumpova administratíva bude naďalej stáť po boku Bolívie v jej snahe o stabilitu, bezpečnosť a lepšiu budúcnosť pre všetkých Bolívijčanov,“ dodal hovorca.
Americká diplomacia zároveň potvrdila „neochvejné odhodlanie“ Washingtonu podporovať demokraciu v Bolívii.
Nepokoje v tejto juhoamerickej krajine trvajú od začiatku mája. Bolívijčania protestujú proti rastúcim životným nákladom a hospodárskej politike prezidenta Paza. Blokujú prístupové cesty do metropoly La Paz a ďalších miest, čo vedie k nedostatku potravín, paliva a ďalšieho tovaru každodennej potreby.
Odbory požadujú zvýšenie platov, stabilné dodávky paliva a zodpovednejšie hospodárenie vlády.
Za hlavného organizátora protestov je považovaný bývalý prezident Evo Morales. Jeho stúpenci a vedúci odborov požadujú demisiu Paza, ktorý sa funkcie ujal vlani v novembri.
Americký minister obrany Pete Hegseth vo štvrtok rovnako tak podporil bolívijskú vládu a odsúdil „pokusy o (jej) zvrhnutie“.
„Spojené štáty situáciu sledujú,“ vyhlásil na platforme X. Podobne ako Rubio sa zaviazal k pokračujúcej podpore prezidenta Paza, „aby sa zabránilo tomu, že narkoteroristi budú profitovať zo smrti a ničenia na našej pologuli“.