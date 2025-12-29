< sekcia Zahraničie
USA prisľúbili dve miliardy dolárov na humanitárnu pomoc OSN
Autor TASR
Washington 29. decembra (TASR) - Spojené štáty sa v pondelok zaviazali poskytnúť dve miliardy dolárov na humanitárnu pomoc OSN. Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa však celkovo pokračuje v škrtoch v zahraničnej pomoci a už predtým upozornila agentúry OSN, aby sa v čase novej finančnej reality „prispôsobili, zmenšili alebo zanikli“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Sľúbené peniaze sú podľa americkej tlačovej agentúry zlomkom toho, čo USA v minulosti prispievali na humanitárnu pomoc. Americká vláda to však považuje za veľkorysú pomoc, ktorá udrží postavenie USA ako najväčšieho darcu humanitárnej pomoci na svete. Podľa údajov OSN v posledných rokoch USA prispievali do jej programov až 17 miliardami dolárov ročne. Americkí predstavitelia tvrdia, že z tejto sumy bolo osem až desať miliárd dolárov vo forme dobrovoľných príspevkov. USA zároveň platia niekoľko miliárd dolárov ročne v súvislosti so svojím členstvom v OSN.
Trump znížil financovanie zahraničných programov Agentúry USA pre medzinárodný rozvoj (USAID) o 83 percent. Peniaze z USAID dovtedy tvorili viac než 40 percent príspevkov na humanitárne účely vo svete. Francúzsko, Nemecko a Británia taktiež výrazne znížili svoje záväzky v oblasti pomoci.
Kritici tvrdia, že škrty v zahraničnej pomoci viedli k rozšíreniu hladu, vysídleniu osôb alebo šíreniu chorôb, pričom postihnuté boli milióny ľudí. Dánska rada pre utečencov (DRC) ešte v júli varovala, že obmedzenie americkej pomoci by mohlo tento rok takmer zdvojnásobiť počet ľudí nútených opustiť svoje domovy.
Agentúry OSN museli v dôsledku škrtov výrazne obmedziť svoje výdavky, projekty pomoci aj tisíce pracovných miest. Škrty budú mať významný vplyv aj na organizácie ako Medzinárodná organizácia pre migráciu, Svetový potravinový fond či Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov. Tieto organizácie už v tomto roku dostali od USA o niekoľko miliárd dolárov menej ako v predošlých rokoch.
Spojené štáty obmedzujú svoju zahraničnú pomoc v čase, keď humanitárne potreby vo svete, naopak, prudko rastú. V častiach Sudánu a Pásma Gazy bol v tomto roku zaznamenaný hladomor; povodne, suchá a prírodné katastrofy vo svete si vyžiadali mnoho obetí na životoch a vyhnali tisíce ľudí zo svojich domovov.
