USA privítali obnovenie dohody o vývoze ukrajinského obilia

Washignton 2. novembra (TASR) - Spojené štáty v stredu privítali obnovenie dohody umožňujúcej bezpečný priechod ukrajinského obilia cez Čierne more, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Hovorca ministerstva zahraničných vecí USA Ned Price ocenil sprostredkovateľov z Organizácie Spojených národov (OSN) a Turecka, povedal však, že je dôležité, aby sa dohoda "nielen vrátila do pohybu, ale bola koncom tohto mesiaca obnovená".



"To v konečnom dôsledku prinesie ešte väčšiu predvídateľnosť a stabilitu na tomto trhu a čo je najdôležitejšie, vytvorí tlak na znižovanie cien potravín vo svete," povedal Price novinárom.



Rusko sa od stredajšieho poludnia vrátilo k uplatňovaniu dohody o vývoze obilia z Ukrajiny, ktorú v lete pomohlo vyjednať Turecko a Organizácia Spojených národov.



Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že Rusko súhlasilo s pokračovaním plnenia svojej úlohy stanovenej v dohode po tom, čo dostalo z Kyjeva písomné záruky, že Ukrajina nepoužije námorné koridory určené pre vývoz obilia na vojenské operácie proti Rusku.



Rusko pozastavilo svoju účasť na dohode o vývoze obilia z Ukrajiny počas víkendu. Ako dôvod uviedlo dronový útok na ruské plavidlá na Kryme, z ktorého obvinilo Ukrajinu. Kyjev tvrdí, že Moskva to využila len ako falošnú zámienku na pozastavenie plnenia dohody, s ktorou opakovane vyjadrovala nespokojnosť.