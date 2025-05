USA privítali prácu Humanitárnej nadácie pre Pásmo Gazy

Washington 28. mája (TASR) - Biely dom v utorok ocenil prácu novovzniknutej Humanitárnej nadácie pre Pásmo Gazy (GHF), ktorá je podporovaná Spojenými štátmi a Izraelom. Americká vláda sa však zároveň od organizácie dištancovala a zdôrazňovala, že nespadá pod kontrolu orgánov USA. TASR o tom píše podľa správy agentúry DPA.



Hovorkyňa amerického ministerstva zahraničných vecí Tammy Bruceová na tlačovom brífingu vo Washingtone opakovane uviedla, že rezort nehovorí v mene GHF, no vyzdvihla význam pomoci, ktorú nadácia doteraz v Pásme Gazy dodala.



Organizácia Spojených národov (OSN) spolu s ďalšími medzinárodnými humanitárnymi organizáciami GHF obviňujú, že nie je nezávislá a koná v záujme Izraela, neberie dostatočný ohľad na Palestínčanov a nedodržiava humanitárne zásady. Bruceová tieto vyjadrenia označila za „nešťastné“. Podľa nej je „vrcholom pokrytectva“ sťažovať sa na to, kto dodáva v enkláve pomoc alebo ako je organizovaná.



Na otázky o možných politických motívoch alebo o možnom súvise s izraelskými cieľmi v Pásme Gazy americká hovorkyňa neodpovedala. Dodala, že o nadácii špekulovať nebude a ďalšie otázky odkázala na GHF.



Po takmer trojmesačnej izraelskej blokáde, ktorá spôsobila v Pásme Gazy vážny nedostatok potravín a liekov, GHF minulý týždeň oznámila svoju prácu v enkláve. Nadácia pritom vznikla už začiatkom tohto roka.



Prerozdeľovanie humanitárnej pomoci sprevádzal v utorok chaos. Do centier GHF vtrhli stovky ľudí a izraelskí vojaci v reakcii vypálili varovné výstrely. V utorok popoludní GHF uviedla, že od pondelka rozdala približne 8000 škatúľ s potravinami, čo zodpovedá asi 462.000 porciám jedla.