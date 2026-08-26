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USA privítali rozpustenie SDF a ich začlenenie do sýrskej armády
V utorok ich začlenenie oznámil vodca SDF Mazlúm Abdí. Tento krok prišiel „po dokončení procesu integrácie síl do brigád sýrskej armády“.
Autor TASR
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Washington 26. augusta (TASR) - Spojené štáty v utorok privítali rozpustenie Sýrskych demokratických síl (SDF) a ich začlenenie do sýrskej armády. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Takto vyzerá skutočná integrácia: nie sú víťazi a porazení, ale bývalí partneri s odlišnými názormi, ktorí spoločne hľadajú diplomatické riešenie na posilnenie zvrchovaného štátu Sýria. Jedna armáda, jedna vláda, jeden štát,“ uviedol americký osobitný vyslanec pre Sýriu a veľvyslanec USA v Turecku Tom Barrack.
V utorok ich začlenenie oznámil vodca SDF Mazlúm Abdí. Tento krok prišiel „po dokončení procesu integrácie síl do brigád sýrskej armády“.
SDF boli dlhodobo najlepšie vycvičené a zorganizované polovojenské jednotky v Sýrii. Podporovali ich Spojené štáty a stáli na čele boja proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS), ktorú v roku 2019 v Sýrii územne porazili.
Spojené štáty po zvrhnutí Asadovho režimu v decembri 2024 nadviazali užšie vzťahy s novou vládou vedenou dočasným prezidentom Ahmadom Šarom, bývalým vodcom islamistickej militantnej skupiny Hajat Tahrír aš-Šám (HTS).
Kurdi boli počas 50-ročného vládnutia Asadovcov v Sýrii marginalizovaní, mnohí nemali ani sýrske občianstvo. Po vypuknutí občianskej vojny v roku 2011 využili stiahnutie sa vládnych jednotiek zo severovýchodu krajiny na vytvorenie autonómie. SDF v istom období kontrolovali približne 25 percent Sýrie.
„Takto vyzerá skutočná integrácia: nie sú víťazi a porazení, ale bývalí partneri s odlišnými názormi, ktorí spoločne hľadajú diplomatické riešenie na posilnenie zvrchovaného štátu Sýria. Jedna armáda, jedna vláda, jeden štát,“ uviedol americký osobitný vyslanec pre Sýriu a veľvyslanec USA v Turecku Tom Barrack.
V utorok ich začlenenie oznámil vodca SDF Mazlúm Abdí. Tento krok prišiel „po dokončení procesu integrácie síl do brigád sýrskej armády“.
SDF boli dlhodobo najlepšie vycvičené a zorganizované polovojenské jednotky v Sýrii. Podporovali ich Spojené štáty a stáli na čele boja proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS), ktorú v roku 2019 v Sýrii územne porazili.
Spojené štáty po zvrhnutí Asadovho režimu v decembri 2024 nadviazali užšie vzťahy s novou vládou vedenou dočasným prezidentom Ahmadom Šarom, bývalým vodcom islamistickej militantnej skupiny Hajat Tahrír aš-Šám (HTS).
Kurdi boli počas 50-ročného vládnutia Asadovcov v Sýrii marginalizovaní, mnohí nemali ani sýrske občianstvo. Po vypuknutí občianskej vojny v roku 2011 využili stiahnutie sa vládnych jednotiek zo severovýchodu krajiny na vytvorenie autonómie. SDF v istom období kontrolovali približne 25 percent Sýrie.