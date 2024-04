Propalestínski demonštranti obsadili budovu na Kolumbijskej univerzite

Študenti sa snažia zabrániť tomu, aby tábor solidarity v Gaze prevzal Hamilton Hall na Kolumbijskej univerzite v utorok 30. apríla v New Yorku. Foto: TASR/AP

New York 30. apríla (TASR) - Desiatky propalestínskych demonštrantov v utorok obsadili budovu Kolumbijskej univerzity v New Yorku. Podobným incidentom čelia aj ďalšie univerzity v USA, informuje TASR podľa agentúry AP a stanice CNN.Výtržníci v budove Hamilton Hall zabarikádovali vstupy, z okna vyvesili palestínsku zástavu a žiadali oslobodenie Palestíny. Univerzita členom akademickej obce a ďalším osobám odporučila, aby sa miestu demonštrácií vyhýbali.Podľa videozáznamu demonštranti v utorok skoro ráno do priestorov Hamilton Hall vnášali kusy nábytku a kovové zátarasy. Združenie Columbia University Apartheid Divest (CUAD), ktoré podľa svojich vyjadrení bojuje za oslobodenie Palestíny, na sociálnej sieti uviedlo, že demonštranti v budove zostanú, kým univerzita nesplní ich tri požiadavky.Predstavitelia Portlandskej štátnej univerzity (PSU) požiadali mestskú políciu, aby zasiahla proti desiatkam demonštrantov, ktorí v pondelok večer obsadili univerzitnú knižnicu. Polícia na University of North Carolina (UNC) v utorok zatýkala demonštrantov, ktorí neuposlúchli výzvu predstaviteľov UNC, aby svoj tábor opustili.Protesty proti vojne v Pásme Gazy medzi Izraelom a hnutím Hamas sa už niekoľko mesiacov konajú na univerzitách na celom území USA. Mnohé z nich sa preto obrátili na políciu a desiatky osôb boli v tejto spojitosti zatknuté.Izrael a jeho podporovatelia protesty označili za antisemitské. Kritici Izraela tvrdia, že obvinenia sa zneužívajú na ich umlčanie. Organizátori demonštrácii uvádzajú, že ide o nenásilné hnutie, ktorého cieľom je chrániť práva Palestínčanov a protestovať proti vojne.