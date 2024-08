V USA zadržali propalestínsku demonštrantku pre vandalizmus

New York 1. augusta (TASR) - Demonštrantku, ktorá počas propalestínskych protestov postriekala červenou farbou domy predstaviteľov Brooklynského múzea v New Yorku, zadržala v stredu polícia pre poškodzovanie cudzej veci a zločin z nenávisti. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Dvadsaťosemročnú Taylor Peltonovú v stredu večer predviedli pred súd a následne prepustili, no zostáva naďalej pod dohľadom. Spolu s ďalšími piatimi ľuďmi podľa záznamov z bezpečnostných kamier sprejovala červenou farbou domy riaditeľky Brooklynského múzea Anne Pasternakovej a prevádzkovej riaditeľky Kimberly Truebloodovej. Skupina na budovy zároveň vyvesila transparenty s propalestínskymi heslami.



Súdne dokumenty uvádzajú, že na dvere Pasternakovej nastriekali aj symbol obráteného trojuholníka, ktorý podľa úradov používa militantné hnutie Hamas na označenie izraelských vojenských cieľov. Polícia stále hľadá zvyšné osoby na videu.



Vandalizmus namierený proti Pasternakovej, ktorá je Židovka, odsúdil aj primátor mesta Eric Adams a ďalší predstavitelia. "Toto nie je pokojný protest alebo sloboda prejavu. Toto je zločin a otvorený prejav antisemitizmu," napísal primátor.



K udalostiam došlo v máji po protestoch demonštrantov, ktorí si vo vestibule Brooklynského múzea rozložili stany a zo strechy budovy vyvesili transparent so slovami "Slobodu pre Palestínu". Polícia vtedy zadržala desiatky osôb.



Podľa predstaviteľov múzea je však hlavnou víziou inštitúcie aj naďalej to, že "umenie podporuje dialóg a vzájomné porozumenie medzi ľuďmi s rôznymi skúsenosťami a uhlom pohľadu".