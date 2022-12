Protidrogový úrad USA zadržal v roku 2022 rekordné množstvo fentanylu

Washington 21. decembra (TASR) - Agenti amerického Úradu na kontrolu obchodu s drogami (DEA) zadržali v roku 2022 také množstvo fentanylu, že po jeho požití by zomrela celá populácia Spojených štátov. TASR o tom informuje podľa britskej stanice BBC.



DEA v stredu uviedla, že zo zadržaného množstva drogy by sa dalo vyrobiť 379 miliónov potenciálne smrteľných dávok, čo sú len dva miligramy fentanylu. Užívanie tejto vysoko návykovej drogy podľa expertov znamená najsmrteľnejšiu hrozbu, ktorej v súčasnosti čelia USA.



"Najvyššou operačnou prioritou DEA je poraziť dva mexické drogové kartely - kartely Sinaloa a Jalisco (CJNG) - primárne zodpovedné za fentanyl, ktorý dnes zabíja Američanov," povedala riaditeľka DEA Anne Milgramová.



Väčšina tabliet sa masovo vyrába v tajných laboratóriách drogových kartelov z polotovarov pašovaných z Číny, uviedla DEA.



Fentanyl má 50-krát silnejší účinok ako heroín a väčšina z neho sa do USA pašuje z Mexika. DEA tento rok zadržala viac ako 4500 kilogramov fentanylu, z ktorého by sa dalo vyrobiť viac ako 50,6 milióna fentanylových tabliet. Drogoví díleri sa pri ich výrobe snažia napodobiť rôzne druhy liekov proti bolesti vydávané iba na lekársky predpis. Toto množstvo je dvojnásobok toho, čo zadržali v roku 2021.



V minulom roku zomrelo na predávkovanie drogami viac ako 100.000 Američanov, pričom dve tretiny práve po aplikácii fentanylu. Množstvo zadržané v tomto roku by stačilo na zabitie 330 miliónov ľudí, čo je približne celková populácia USA, uviedla DEA.



DEA v tomto roku zaistila tiež 59.420 kilogramov metamfetamínu, viac ako 1950 kilogramov heroínu a viac ako 201.395 kilogramov kokaínu.