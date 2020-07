Prvá časť testov vakcíny proti koronavírusu sa skončila úspešne

Washington 15. júla (TASR) – Prvá časť testov americkej vakcíny proti novému koronavírusu sa skončila úspešne. Účastníci si v tele vyvinuli protilátky bez vážnych vedľajších účinkov. Informovala o tom v utorok agentúra DPA.



Experimentálnu vakcínu známu ako mRNA-1273 vyrába farmaceutická firma Moderna v spolupráci s americkou vládou.



Pokusnú vakcínu podali pri marcových skúškach 45 účastníkom vo veku od 18 do 55 rokov. Niektorí z nich dostali vyššiu dávky, iným vakcínu podali viackrát.



Americký Národný inštitút pre alergie a infekčné choroby (NIH) vo vyhlásení uviedol, že vakcína spustila vytváranie protilátok na úroveň vyššiu než u pacientov, ktorí sa vyliečili z choroby COVID-19.



Testy NIH vykonala ešte v marci. V apríli sa prvá časť testov rozšírila o dospelých nad 55 rokov. Výsledky tejto časti ešte nie sú zverejnené.



Moderna uvádza, že skúšobná vakcína je všeobecne bezpečná, tolerovaná, bez vážnych vedľajších účinkov hlásených k 57. dňu (skúšky).



„Vedľajšie účinky sú prevažne prechodné a mierne," dodala spoločnosť.



Americký odborník na infekčné choroby a expert Bieleho domu na nový druh koronavírusu Anthony Fauci koncom júna uviedol, že vakcína by mohla byť dostupná ešte do konca tohto roka alebo na začiatku roka 2021.