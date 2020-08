Prvá noc zjazdu republikánov priniesla obranu Trumpa

Charlotte 25. augusta (TASR) – Prvá noc nominačného zjazdu amerických republikánov priniesla obranu reakcie prezidenta Donalda Trumpa na koronavírusovú pandémiu aj útoky na demokratov, ktorých mnohí účastníci vykreslili ako hrozbu pre Spojené štáty, napísala v utorok spravodajská stanica NBC News.



„Od globálnej pandémie po zabitie Georgea Floyda a Breonny Taylorovej, rok 2020 otestoval náš národ spôsobmi, aké sme nevideli celé desaťročia," povedal republikánsky senátor Tim Scott z Južnej Karolíny.



„Joe Biden a Kamala Harrisová (kandidáti demokratov na prezidenta a viceprezidentku) chcú kultúrnu revolúciu. (Chcú) Fundamentálne odlišnú Ameriku. Ak im to dovolíme, zmenia našu krajinu na socialistickú utópiu," dodal.



Účastníci zjazdu sa vo svojich prejavoch venovali najmä obrane reakcie Trumpovej administratívy na pandémiu a útokom na demokratov, ktorých vykresľovali ako socialistov podporujúcich rasovú animozitu.



„Kladú (demokrati) politickú korektnosť pred bezpečnosť Američanov," povedal Donald Trump mladší.



Spravodajská stanica CNBC upozornila, že niektorí účastníci o prezidentovi Trumpovi hovorili takmer ako o mesiášovi.



„Pán Prezident, ukážte nám cestu. Milióny členov našej americkej rodiny veria v túto osudovú cestu. Veďte nás k tomuto obzoru," povedal republikánsky člen Snemovne reprezentantov Sean Parnell.



Niekdajšia veľvyslankyňa Spojených štátov pri OSN Nikki Haleyová, ktorú niektorí komentátori považujú za možnú kandidátku republikánov v prezidentských voľbách 2024, venovala pozornosť súčasným rasovým protestom, pričom uviedla, že Spojené štáty nie sú rasistická krajina, ako podľa nej tvrdia niektorí demokrati.



Na obranu Trumpovej rasovej politiky vystúpil aj bývalý hráč amerického futbalu, Afroameričan, Herschel Walker. Ten vyhlásil, že keď počul, ako o Trumpovi hovoria, že je rasista, zabolelo ho pri srdci.



Trump sa počas prvej noci zjazdu objavil pred účastníkmi dvakrát formou prednahratého videa. Spôsob, akým Trump oficiálne prijme nomináciu Republikánskej strany do prezidentských volieb organizátori nepotvrdili. Trump však uviedol, že tak urobí prejavom z Bieleho domu. Zjazd by sa mal skončiť vo štvrtok, píše denník USA Today.