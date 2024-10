USA: Republikán Schwarzenegger bude voliť Harrisovú a Walza

Los Angeles 30. októbra (TASR) — Bývalý kalifornský guvernér Arnold Schwarzenegger, tradične republikán, bude v tohtoročných prezidentských voľbách hlasovať za kandidátku demokratov Kamalu Harrisovú. Napísal to v stredu v príspevku na platforme X, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



Schwarzenegger uviedol, že momentálne mu v USA nevyhovuje žiadna strana, vo voľbách však podporí Harrisovú a jej kandidáta na viceprezidenta Tima Walza. V čase, keď bol Schwarzenegger guvernérom (2003-2011), pôsobila Harrisová ako okresná prokurátorka v San Franciscu.



Schwarzenegger v príspevku ostro kritizoval bývalého prezidenta Donalda Trumpa, ktorý za republikánov opäť kandiduje do Bieleho domu. Podľa neho je neamerické neuznať výsledky volieb a označiť USA za "smetný kôš pre svet". Schwarzenegger zdôraznil, že v prvom rade je Američanom a až potom republikánom.



Kandidát ako Trump, ktorý vyzýva svojich priaznivcov, aby zaútočili na Kapitol, ktorý rešpektuje hlasy Američanov, len ak sú pre neho, ktorý si myslí, že s ním nesúhlasiaci Američania sú väčší nepriatelia ako Čína, Rusko alebo Severná Kórea, nemôže vyriešiť žiadne problémy, napísal Schwarzenegger.



"Budú to len ďalšie štyri roky drístov bez výsledkov, ktoré v nás budú vyvolávať čoraz väčší hnev a nenávisť. Musíme zavrieť dvere za touto kapitolou amerických dejín a viem, že exprezident Trump to neurobí. Rozdeľuje, bude urážať, nájde nové spôsoby, ako byť viac neamerický a nám zostane len viac hnevu,“ konštatoval Schwarzenegger.



Rodák z Rakúska po útoku Trumpových priaznivcov na Kapitol vo Washingtone zo 6. januára 2021 uviedol, že Trump sa pokúsil o prevrat tým, že zavádzal ľudí klamstvami a do dejín sa zapíše ako najhorší prezident všetkých čias.