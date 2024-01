Americkí republikáni chcú odvolať ministra pre vnútornú bezpečnosť

Washington 31. januára (TASR) - Republikáni v Snemovni reprezentantov Kongresu USA urobili ďalší krok k odvolaniu demokratického ministra pre vnútornú bezpečnosť Alejandra Mayorkasa. Vo výbore pre vnútornú bezpečnosť schválili v noci na stredu uznesenie, aby sa o impeachmente ministra hlasovalo na základe dvoch obvinení, informovali agentúry DPA a AP.



Hlasovalo vo výbore prebehlo po niekoľkohodinovej rozprave po straníckej línii: uznesenie podporilo všetkých 18 republikánov, 15 demokratov hlasovalo proti.



Mayorkasa, ktorý sa narodil na Kube, obviňujú republikáni z toho, že za „úmyselne a systematicky“ odmieta presadzovať imigračné zákony. Navyše podľa nich Kongresu vedome klamal, keď povedal, že južné hranice USA s Mexikom sú bezpečné, čím „narušil dôveru verejnosti“.



"Mayorkas postavil svoje politické preferencie nad zákon," povedal republikánsky predseda výboru Mark E. Green.



Demokrati zasa hovoria o „fingovanom procese“ bez toho, aby boli predložené akékoľvek dôkazy.



Mayorkas obhajoval svoje kroky v liste zaslanom výboru Snemovne reprezentantov. Tvrdí v ňom, že Kongres nedokázal dať vláde nástroje a právomoci, ktoré potrebuje na vyriešenie problému na hraniciach s Mexikom. Výboru boli poskytnuté aj „hodiny svedectiev, tisíce dokumentov a mnoho ďalších informácií“, ktoré dokazujú, ako jeho ministerstvo presadzuje zákony.



V ďalšom kroku musí za odvolanie Mayorkasa hlasovať jednoduchá väčšina všetkých členov Snemovne reprezentantov, ktorú ovládajú republikáni. Predpokladá sa, že sa tak stane na budúci týždeň. Konečné slovo by však mal Senát ovládaný demokratmi, kde je na impeachment potrebná dvojtretinová väčšina.



Išlo by o prvý impeachment voči ministrovi americkej vlády za takmer 150 rokov. Tento nezvyčajný krok prichádza v čase, keď republikáni v kampani pred novembrovými prezidentskými voľbami kladú výrazný dôraz na migračnú politiku, čím blokujú aj ďalší miliardový balík vojenskej pomoci Ukrajine.



V uplynulých mesiacoch prekročil hranice z Mexika do USA rekordný počet migrantov. Americký prezident Joe Biden v tejto súvislosti nedávno prisľúbil, že ich uzavrie, „kým nebudú opäť pod kontrolou“.



Podľa amerických médií návrh zákona predložený Kongresu počíta s uzavretím hraníc, ak by ich za jeden deň nelegálne prekročilo viac ako 5000 ľudí. Minulý rok ich však bolo niekedy aj viac ako 10.000 denne.