Republikáni umiestnili v Kalifornii vlastné volebné urny

Washington 13. októbra (TASR) – Republikáni svojvoľne rozmiestnili v troch okresoch amerického štátu Kalifornia vlastné volebné urny, a to pred obchodmi so zbraňami, kostolmi či čerpacími stanicami. Demokrati ich preto obviňujú z volebnej manipulácie a hrozia im trestným stíhaním, informoval v utorok na svojej webovej stránke týždenník Der Spiegel.



Kalifornský volebný úrad tiež oznámil, že Republikánskej strane USA zašle nariadenie, aby túto iniciatívu ukončila.



Demokratický štátny tajomník Kalifornie Alex Padilla povedal, že v súlade so zákonmi môžu volebné urny rozmiestňovať jedine volební úradníci daného okresu. Neoficiálne urny republikánov sa preto podľa jeho slov môžu stať predmetom volebných manipulácií.



Padilla v liste adresovanom Republikánskej strane nariadil, aby boli tieto sporné urny do štvrtka odstránené. Strana má navyše kalifornským orgánom oznámiť mená, adresy a dátumy narodenia všetkých voličov, ktorí do takýchto urien už svoj hlas odovzdali. Kalifornský generálny prokurátor Xavier Becerra varoval osoby, ktoré stoja za volebnými manipuláciami, že im hrozí trestné stíhanie.



Republikáni však oznámili, že dané nariadenia nemienia rešpektovať. Podľa svojho tvrdenia sa totiž opierajú o aktuálne platný liberálny zákon v Kalifornii, ktorý umožňuje komukoľvek zozbierať hlasovacie lístky voličov a následne ich doručiť volebným úradom v príslušnom okrese.



Téma hlasovania v nadchádzajúcich prezidentských voľbách poštovou formou vyvoláva spory medzi demokratmi a republikánmi. Americký prezident Donald Trump, ktorý už svoj hlas poštou odovzdal, opakovane prízvukoval, že takýto typ hlasovania výrazne zvyšuje riziko falšovania volebných výsledkov – dôkazy o tom však nezverejnil. Demokrati sa, naopak, za korešpondenčné hlasovanie zasadzujú, a to z dôvodu pretrvávajúcej koronavírusovej pandémie.