Republikáni v pondelok začnú národný snem, potvrdia kandidatúru Trumpa

Milwaukee 15. júla (TASR) - Americká Republikánska strana začne v pondelok v meste Milwaukee v štáte Wisconsin svoj štvordňový nominačný snem, počas ktorého pravdepodobne potvrdí Donalda Trumpa ako svojho kandidáta do novembrových prezidentských volieb. Na základe správy agentúry DPA píše TASR.



Na sneme si Trump (78) vyberie aj svojho kandidáta na viceprezidenta. Snem sa začína iba dva dni po atentáte na Trumpa, pri ktorom ho strelec poranil na uchu.



V kampani pred atentátom dominovali otázky o veku a mentálnej spôsobilosti prezidenta Joea Bidena (81), pričom mnohí demokrati ho vyzvali, aby odstúpil a proti Trumpovi sa postavil mladší kandidát.



Po atentáte dal Biden tajnej službe pokyn, aby zvýšila bezpečnostné opatrenia pre zjazd jeho republikánskeho súpera.



Podľa amerických médií by sa na sneme Republikánskej strany nemali riešiť kontroverzné témy, ktoré by mohli odradiť niektorých republikánskych voličov. Ide napríklad o postoj strany k interrupciám alebo vtrhnutiu Trumpových stúpencov do Kapitolu v januári 2021. Počas štyroch dní majú pred delegátmi vystúpiť vysokopostavení predstavitelia strany aj členovia Trumpovej rodiny.



"Mal som pripravený mimoriadne tvrdý prejav," povedal Trump bulvárnemu denníku New York Post v rozhovore, ktorý bol zverejnený v nedeľu večer. "Ale zahodil som ho. Chcem sa pokúsiť zjednotiť našu krajinu, ale neviem, či je to možné. Ľudia sú veľmi rozdelení," uviedol.



Na snem príde zo všetkých štátov a teritórií USA približne 2400 delegátov. Na získanie nominácie musí kandidát získať aspoň 1215 hlasov. Donald Trump by mal podľa odhadov tento počet bez problémov získať, keďže po primárkach zo začiatku roka má nárok na najmenej 2265 delegátskych hlasov, uviedla DPA.



Snem sa koná vo Wisconsine, jednom zo štátov, kde boli výsledky prezidentských volieb v roku 2020 veľmi tesné.



Zjazd Demokratickej strany sa bude konať v polovici augusta v Chicagu.