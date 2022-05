USA: Republikánsky senátor Scott označil Bidena za nespôsobilého

Washington 11. mája (TASR) - Republikánsky senátor Rick Scott označil v utorok amerického prezidenta Joea Bidena za mentálne "nespôsobilého" a vyhlásil, že by mal odstúpiť. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Každý to vie. Nikto nie je ochotný to povedať. My však musíme, v záujme krajiny. Joe Biden nedokáže plniť túto úlohu," povedal senátor zastupujúci americký štát Florida.



Prezident podľa Scottových slov nie je spôsobilý na výkon svojej funkcie. Je "nezrozumiteľný, nespôsobilý a zmätený" a polovicu času podľa Scotta nevie, kde je. "Nie je schopný vedenia a nie je schopný vykonávať svoje povinnosti," povedal senátor.



Scott na Twitteri napísal, že Biden nevie, ako vyriešiť inflačnú krízu, ktorú sám vytvoril. "Len sa ukrýva v Bielom dome, obviňuje ostatných a klame," napísal.



Biden v súvislosti so Scottovými výrokmi vyjadril presvedčenie, že "ten muž má problém".



Joe Biden sa vlani v januári vo veku 78 rokov stal najstarším prezidentom v histórii USA. Republikánska strana používa tvrdenie, že je Biden senilný, vo svojich slovných útokoch od čias neúspešnej kampane Bidenovho predchodcu v úrade Donalda Trumpa, pripomína AFP. Ten sa po prehre vo voľbách v novembri 2020 neúspešne usiloval výsledky zvrátiť.