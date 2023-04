USA: Reštrikcie Rusov spomalili udeľovanie víz pre ich občanov

Washington 24. apríla (TASR) - Americké ministerstvo zahraničných vecí v reakcii na ruskú kritiku v nedeľu uviedlo, že pravidelne udeľuje víza pre ruských občanov navštevujúcich sídlo OSN v New Yorku, avšak ruské reštrikcie voči americkému veľvyslanectvu v Moskve znížili kapacity na spracovávanie žiadostí o udelenie víz, uviedla agentúra AFP.



Ministerstvo zahraničných vecí tak reagovalo na vyhlásenie ruského ministra zahraničných vecí Sergeja Lavrova, podľa ktorého Moskva "neodpustí" Washingtonu to, že odmietol udeliť americké víza ruským novinárom, ktorí mali Lavrova sprevádzať na návštevu sídla OSN v New Yorku.



Americká diplomacia poukázala na obavy ohľadne ruských reštrikcií, ktoré zredukovali personál ambasády USA v Moskve na absolútne minimum, odkedy Rusko rozpútalo vojnu na Ukrajine.



"Spojené štáty berú vážne svoje záväzky hosťovskej krajiny sídla OSN, v zmysle dohody o sídle Organizácie Spojených národov, vrátane procesu udeľovania víz," vyhlásilo ministerstvo zahraničných vecí.



Ministerstvo však dodalo, že včasné podanie ruských žiadostí o víza "je mimoriadne dôležité pretože svojvoľné opatrenia Ruska voči našej ambasáde v Rusku, vrátane nanúteného prepustenia miestneho personálu ako i personálu z tretích krajín, veľmi vážne obmedzili personálne stavy a tým i naše kapacity spracovávať žiadosti o udelenie víz".



Ministerstvo zahraničných vecí zároveň dodalo, že zo zákonných dôvodov nemôže komentovať konkrétne prípady.



Rusko, ktoré už vyše roka vedie vojnu proti Ukrajine, prevzalo v apríli 2023 od Mozambiku predsedníctvo v Bezpečnostnej rade OSN.