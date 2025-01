Rezort spravodlivosti USA nezverejní vyšetrovaciu správu o Trumpovi

Washington 8. januára (TASR) - Americké ministerstvo spravodlivosti v stredu oznámilo, že nateraz nezverejní celú správu špeciálneho vyšetrovateľa Jacka Smitha, ktorá sa týka uchovávania utajovaných dokumentov vo floridskom sídle Donalda Trumpa Mar-a-Lago. Odôvodnilo to pokračujúcim stíhaním dvoch spolupracovníkov budúceho šéfa Bieleho domu. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.



V podaní na federálny odvolací súd v Atlante ministerstvo uviedlo, že Smith dokončil svoju dvojdielnu správu o Trumpovi a že šéf rezortu spravodlivosti Merrick Garland sa chystá zatiaľ zverejniť len jej prvú časť, ktorá sa zaoberá Trumpovovými snahami o zvrátenie výsledku prezidentských volieb v roku 2020.



Sekciu o utajovaných dokumentoch dostanú zatiaľ k dispozícii iba niektorí členovia justičných výborov v Kongrese. Uvedeným dôvodom je pokračovanie prípadu Trumpových spoluobvinených - osobného asistenta Walta Nautu a správcu nehnuteľnosti Mar-a-Lago Carlosa de Oliveiru.



Kedy by mohla byť zverejnená časť súvisiaca s marením výsledkov volieb v americkom štáte Georgia, nebolo bezprostredne jasné. Federálne súdne orgány od trestného stíhania v tomto prípade, podobne ako aj v kauze s tajnými dokumentmi, voči Trumpovi upustilo s s odôvodnením, že americké ministerstvo spravodlivosti vo všeobecnosti nevyšetruje úradujúcich prezidentov.



Smith predtým vzniesol obžaloby voči Trumpovi v dvoch osobitných prípadoch vo veci ohrozovania integrity volieb a národnej bezpečnosti. Voči Trumpovi začali úrady vyšetrovanie po útoku davu na Kapitol 6. januára 2021. Trumpovi sympatizanti chceli útokom zmariť oficiálny proces potvrdenia volebného víťazstva Joea Bidena. Trump bol v tomto prípade obvinený zo zločineckého sprisahania.



Druhý trestný prípad voči Trumpovi sa týkal dokumentov, ktoré si po skončení predchádzajúceho funkčného obdobia odniesol z Bieleho domu do svojej súkromnej rezidencie Mar-a-Lago na Floride a odmietal ich odovzdať úradom, kým uňho FBI v lete 2022 nevykonala domovú prehliadku.