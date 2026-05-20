USA rokovali s Kubou o potenciálnej finančnej pomoci
Vedúci amerického zastupiteľské úradu v Havane Mike Hammer sa v pondelok stretol s predstaviteľmi kubánskeho rezortu diplomacie.
Autor TASR
Washington 20. mája (TASR) - Spojené štáty a Kuba spoločne rokovali o ponuke USA na pomoc vo výške 100 miliónov dolárov pre tento krízou sužovaný štát, uviedol v utorok americký predstaviteľ z ministerstva zahraničných vecí. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Vedúci amerického zastupiteľské úradu v Havane Mike Hammer sa v pondelok stretol s predstaviteľmi kubánskeho rezortu diplomacie, uviedol predstaviteľ pod podmienkou zachovania anonymity. „Úzko spolupracujeme s Kubáncami. Včera (v pondelok) sme sa stretli a naďalej aktívne presadzujeme tento návrh,“ povedal predstaviteľ.
Pomoc by bolo možné poskytnúť prostredníctvom kresťanských charitatívnych organizácií a nie priamo kubánskej vláde, ozrejmil predstaviteľ. „Veľmi nám záleží na kubánskom ľude a chceme poskytnúť pomoc priamo jemu,“ vysvetlil.
Minister zahraničných vecí Marco Rubio, ktorý je známy svojím nepriateľským postojom voči komunistickej vláde Havany, už skôr verejne ponúkol 100 miliónov dolárov krajine, pokiaľ podnikne kroky smerujúce k svojmu otvoreniu. Kubánsky minister zahraničných vecí Bruno Rodríguez minulý týždeň oznámil, že Havana je ochotná zvážiť tento návrh pomoci, hoci pôvodne tvrdil, že Rubio o ponuke klamal.
Kuba sa ocitla v hlbokej hospodárskej kríze, odkedy USA zajali venezuelského prezidenta Nicolása Madura a zamedzili Caracasu v dodávaní ropy do Havany, pripomína AFP.
