USA: Rokovania o prímerí v Pásme Gazy sú v záverečnej fáze

Washington 25. júla (TASR) - Rokovania o dohode o prímerí v Pásme Gazy a prepustení rukojemníkov sú v záverečnej fáze. Uviedol to v stredu nemenovaný vysokopostavený americký predstaviteľ pred schôdzkou medzi americkým prezidentom Joeom Bidenom a izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom, informovala agentúra AFP.



Biden sa počas štvrtkového stretnutia s Netanjahuom v Bielom dome pokúsi v súvislosti s rokovaniami o prímerí odstrániť niektoré "posledné medzery", no kľúčové prvky vrátane osudu rukojemníkov zadržiavaných v Pásme Gazy zostávajú v rukách hnutia Hamas, povedal predstaviteľ Bidenovej administratívy, ktorý si želal ostať v anonymite.



"Veríme, že (rokovania) sú v záverečnej fáze a že je možné uzavrieť dohodu," skonštatoval americký predstaviteľ. Dodal, že na dosiahnutie dohody bude počas najbližšieho týždňa vyvíjané "veľké úsilie". Dohoda o prímerí a prepustení rukojemníkov podľa neho "nie je len možná, ale aj nevyhnutná a potrebná".



Možné prímerie teraz závisí od niekoľkých otázok o tom, ako by dohoda vstúpila do platnosti, pričom Hamas zmiernil svoju požiadavku na úplné stiahnutie Izraela, pokračoval nemenovaný predstaviteľ Bidenovej administratívy.



"Teraz sú to úplne iné rokovania ako pred mesiacom, keď sme mali niekoľko zásadne neriešiteľných problémov," citovala amerického predstaviteľa agentúra Reuters.



Vojna v Pásme Gazy vypukla po útoku hnutia Hamas na juh Izraela zo 7. októbra, ktorý si vyžiadal 1195 obetí. Militanti počas útoku zajali a do Pásma Gazy uniesli 250 rukojemníkov. V zajatí Hamasu je naďalej približne 120 rukojemníkov, podľa izraelských úradov je asi tretina z nich mŕtva. Pri odvetnej ofenzíve izraelskej armády v Pásme Gazy dosiaľ zahynulo viac ako 39.000 ľudí, vyplýva z údajov tamojšieho ministerstva zdravotníctva.