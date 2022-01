USA rokujú o dodávkach plynu do EÚ v prípade, ak ich Rusko preruší

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo

Londýn/Washington 16. januára (TASR) - USA rokujú s energetickými firmami o zabezpečení dodávok plynu do Európy v prípade vojenského konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou.Americká vláda rokovala s niekoľkými medzinárodnými energetickými firmami o dodávkach zemného plynu do Európy, ak vojenský konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou naruší dodávky ruského plynu, uviedli v piatok (14. 1.) pre agentúru Reuters dva vládne zdroje a dva zdroje z odvetvia.USA sa obávajú, že Rusko sa pripravuje na nový vojenský útok na Ukrajinu po invázii z roku 2014. Moskva to popiera.Rusko pokrýva približne tretinu spotreby plynu v Európskej únii (EÚ) a nové sankcie USA proti Rusku v prípade útoku na Ukrajinu môžu narušiť dodávky ruského plynu. To by ešte zhoršilo energetickú krízu v Európe spôsobené nedostatkom plynu. Rekordné ceny elektriny a plynu zvýšili účty spotrebiteľov rovnako ako náklady firiem.Predstavitelia amerického ministerstva zahraničných vecí kontaktovali firmy s otázkou, odkiaľ by v prípade potreby mohli prísť dodatočné dodávky, uviedli zdroje z odvetvia. Firmy údajne poukázali na nedostatok ponuky a varovali, že na globálnom trhu nie je dosť plynu, aby nahradil veľké objemy dodávok z Ruska.Okrem otázok týkajúcich sa prípadných kapacít na zvýšenia dodávok, predstavitelia amerického ministerstva zahraničných vecí tiež zisťovali, či by firmy mohli v prípade potreby odložiť údržbu ťažobných zariadení." uviedol jeden zo zdrojov.