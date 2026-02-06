< sekcia Zahraničie
Ronald Hicks bude ustanovený za 11. arcibiskupa New Yorku
Vo štvrtok Hicks novinárom povedal, že bude hovoriť o svojej vízii pre jednu z najväčších arcidiecéz v Spojených štátoch s približne 2,5 milióna veriacich.
New York 6. januára (TASR) — Ronald Hicks bude v piatok počas slávnostnej omše v katedrále sv. Patrika na Manhattane ustanovený za 11. arcibiskupa New Yorku. Očakáva sa zhromaždenie cirkevných hodnostárov a osobností zo všetkých spoločenských vrstiev mesta. TASR o tom píše podľa agentúry AP.
„Budem hovoriť o cirkvi, ktorá stavia mosty, ide na periférie, zapája svet a žije svoje poslanie – misionársku cirkev,“ povedal.
Na slávnosti sa očakáva okrem katolíckych hodnostárov a veriacich pestrá spoločnosť zástupcov iných vierovyznaní, vlády, podnikov, odborov, školstva, umenia a záchranárov.
„Inými slovami, kto tam bude? Všetci. Všetci,“ povedal. „To je dobré, pretože New York je miestom, kde žije a nazýva (ho) domovom celý svet, a Katolícka cirkev je univerzálna, zhromažďuje a zapája všetkých. Som nadšený a poctený, že som bol ustanovený za 11. arcibiskupa arcidiecézy New York,“ dodal.
Lev XI. vymenoval Hicksa za arcibiskupa v decembri namiesto odchádzajúceho kardinála Timothyho Dolana, prominentnú konzervatívnu osobnosť katolíckej hierarchie USA. Dolan podal rezignáciu vo februári, keď dovŕšil 75 rokov.
Zmena otvára novú kapitolu pre americkú katolícku cirkev. Pápež Lev XI. pôvodom s Chicaga a americká cirkevná hierarchia už naznačili ochotu spochybniť Trumpovu administratívu v oblasti imigrácie a iných otázok.
„Ako arcibiskup by som chcel pochopiť, že v politike, vo vláde, budú veci, na ktorých sa nezhodneme. Chcel by som sa však tiež uistiť, že venujeme pozornosť tomu, na čom môžeme spoločne pracovať pre spoločné dobro,“ povedal Hicks, ktorý tiež pochádza z oblasti Chicaga.
Chicagský arcibiskup kardinál Blase Cupich, washingtonský arcibiskup kardinál Robert McElroy a newarský arcibiskup kardinál Joseph Tobin 19. januára vydali spoločné vyhlásenie najmä s ohľadom na nedávne udalosti vo Venezuele, na Ukrajine a v Grónsku.
Odmietli v ňom vojny a pripomenuli potrebu „skutočne morálnej zahraničnej politiky“ Spojených štátov.
