< sekcia Zahraničie
USA rozšíria rozpoznávanie tvárí na hraniciach
Cieľom je bojovať proti prekročeniu platnosti víz a podvodom s pasmi.
Autor TASR
Washington 24. októbra (TASR) - Spojené štáty rozšíria používanie technológie rozpoznávania tváre na monitorovanie cudzích štátnych príslušníkov pri príchode a odchode z krajiny. Cieľom je bojovať proti prekročeniu platnosti víz a podvodom s pasmi, vyplýva z vládneho dokumentu zverejneného v piatok. TASR o ňom informuje podľa agentúry Reuters.
Nové nariadenie umožní, aby americké pohraničné úrady požadovali odfotografovanie sa od osôb, ktoré nie sú občanmi USA, na letiskách, v prístavoch, na pozemných hraničných priechodoch a akýchkoľvek iných miestach odchodu. Rozšíri sa tým predchádzajúci pilotný program.
Nariadenie vstúpi do platnosti 26. decembra a americké úrady budú môcť vyžadovať aj predloženie iných biometrických údajov, ako sú odtlačky prstov alebo DNA, píše sa v dokumente.
Umožní tiež pohraničným orgánom používať rozpoznávanie tvárí v prípade detí do 14 rokov a seniorov nad 79 rokov. Tieto skupiny sú v súčasnosti z programu vyňaté.
Prísnejšie pravidlá na hraniciach odzrkadľujú úsilie prezidenta USA Donalda Trumpa potlačiť nelegálnu migráciu. Jeho vláda vyčlenila značné zdroje na zaistenie hranice s Mexikom, no podnikla aj kroky na zníženie počtu ľudí, ktorí v krajine zostávajú po uplynutí platnosti víz.
Kongres USA prijal ešte v roku 1996 zákon o vytvorení automatizovaného systému vstupu a výstupu z krajiny, ktorý však nikdy nebol plne realizovaný.
Americký úrad pre clá a ochranu hraníc (CBP) už používa systém rozpoznávania tvárí pre všetky vstupy do USA komerčnými letmi, no odchody z krajiny ním zaznamenáva len na niektorých miestach.
CBP odhaduje, že biometrický systém vstup/výstup môže byť plne zavedený na všetkých komerčných letiskách a prístavoch v priebehu troch až piatich rokov.
Nové nariadenie umožní, aby americké pohraničné úrady požadovali odfotografovanie sa od osôb, ktoré nie sú občanmi USA, na letiskách, v prístavoch, na pozemných hraničných priechodoch a akýchkoľvek iných miestach odchodu. Rozšíri sa tým predchádzajúci pilotný program.
Nariadenie vstúpi do platnosti 26. decembra a americké úrady budú môcť vyžadovať aj predloženie iných biometrických údajov, ako sú odtlačky prstov alebo DNA, píše sa v dokumente.
Umožní tiež pohraničným orgánom používať rozpoznávanie tvárí v prípade detí do 14 rokov a seniorov nad 79 rokov. Tieto skupiny sú v súčasnosti z programu vyňaté.
Prísnejšie pravidlá na hraniciach odzrkadľujú úsilie prezidenta USA Donalda Trumpa potlačiť nelegálnu migráciu. Jeho vláda vyčlenila značné zdroje na zaistenie hranice s Mexikom, no podnikla aj kroky na zníženie počtu ľudí, ktorí v krajine zostávajú po uplynutí platnosti víz.
Kongres USA prijal ešte v roku 1996 zákon o vytvorení automatizovaného systému vstupu a výstupu z krajiny, ktorý však nikdy nebol plne realizovaný.
Americký úrad pre clá a ochranu hraníc (CBP) už používa systém rozpoznávania tvárí pre všetky vstupy do USA komerčnými letmi, no odchody z krajiny ním zaznamenáva len na niektorých miestach.
CBP odhaduje, že biometrický systém vstup/výstup môže byť plne zavedený na všetkých komerčných letiskách a prístavoch v priebehu troch až piatich rokov.