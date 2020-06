USA rozšírili obžalobu voči Julianovi Assangeovi

Washington 25. júna (TASR) - Americké úrady rozšírili text obžaloby voči zakladateľovi WikiLeaks Julianovi Assangeovi. Informovala o tom vo štvrtok agentúra DPA.



Americké úrady voči Assangeovi vzniesli už 18 obvinení, väčšinu na základe zákona o špionáži. Najnovšie rozšírili text obžaloby v prípade obvinenia zo sprisahania zameraného na preniknutie do počítačových systémov.



Do textu boli pridané nové dôkazy o tom, že Assange na tejto trestnej činnosti spolupracoval s hackermi zo skupín LulzSec a Anonymous. V spolupráci s nimi "neoprávnene vstúpil vo vládneho počítačového systému členskej krajiny NATO," uvádza sa v upravenom znení obžaloby, z ktorého citovala agentúra AFP.



Assangea takisto obviňujú so spolupráce s niekdajším analytikom americkej rozviedky Bradleym Manningom s cieľom získať prístup do počítačov amerického ministerstva obrany. Z Manninga sa neskôr stala trans žena Chelsea Manningová.



Assangeovi právnici tvrdia, že obvinenia vznesené americkými úradmi sú politicky motivované.



Zakladateľ WikiLeaks sa v súčasnosti nachádza v londýnskej väznici Belmarsh. USA žiadajú o jeho vydanie. Súdny proces, v rámci ktorého sa bude rozhodovať o americkej žiadosti, sa má začať v septembri.