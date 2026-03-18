USA rozšírili program kaucií pre žiadateľov o víza o 12 krajín
Autor TASR
Washington 18. marca (TASR) — Ministerstvo zahraničných vecí USA v stredu oznámilo, že občania ďalších dvanástich krajín budú musieť od 2. apríla pred získaním turistických alebo obchodných víz (typ B1 a B2) zaplatiť kauciu 15.000 dolárov (približne 13.000 eur). Týmto opatrením chce americká vláda zabrániť tomu, aby sa prekračovala povolená dĺžka pobytu a vznikali tým náklady daňovým poplatníkom. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru DPA.
Na zoznam pribudli Etiópia, Grenada, Gruzínsko, Kambodža, Lesotho, Maurícius, Mongolsko, Mozambik, Nikaragua, Papua Nová Guinea, Seychely a Tunisko. Celkovo sa na ňom nachádza 50 krajín.
Kaucia bude vrátená tým osobám, ktoré dodržia podmienky na vydanie víz alebo do USA nevycestujú.
V rámci programu boli doteraz vydané víza takmer 1000 cudzincom a 97 percent z nich sa včas vrátilo domov. Naproti tomu v poslednom roku pôsobenia prezidenta Joea Bidena v úrade prekročilo povolenú dĺžku pobytu viac ako 44.000 návštevníkov z 50 krajín, na ktorých sa v súčasnosti vzťahuje kaucia, konštatovalo ministerstvo.
Rezort americkej diplomacie uviedol, že vyhostenie cudzinca nelegálne sa zdržiavajúceho v Spojených štátoch stojí tamojších daňových poplatníkov v priemere viac ako 18.000 dolárov. Kaucia tak ušetrí až 800 miliónov dolárov ročne, ktoré by inak boli potrebné na vyhostenie cudzincov, ktorí prekročia povolenú dobu pobytu.
Pilotný program sa začal vlani v auguste a netýka sa občanov 42 krajín zapojených do programu bezvízového styku (Visa Waiver Program), ktorý umožňuje vycestovať do Spojených štátov bez víz na dobu maximálne 90 dní.
