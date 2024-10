USA rozšírili sankcie voči Iránu v reakcii na útok proti Izraelu

Washington 12. októbra (TASR) - Spojené štáty v piatok rozšírili sankcie proti iránskemu ropnému a petrochemickému sektoru v reakcii na raketový útok Iránu na Izrael, uviedla administratíva prezidenta Joea Bidena. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Nové sankčné opatrenie USA zaraďuje iránsky ropný a petrochemický priemysel do nariadenia, zameraného na kľúčové odvetvia iránskej ekonomiky s cieľom obmedziť Teheránu financie na rozvoj jadrového a raketového programu.



"Nové nariadenie zahŕňa aj opatrenia proti 'Flotile duchov', ktorá prepravuje iránsku nelegálnu ropu kupcom po celom svete," uviedol poradca pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan. Cieľom opatrení je zvýšiť finančný tlak na Irán a obmedziť tamojšiemu režimu príjmy, ktoré používa na podkopávanie stability v regióne a k útokom na partnerov a spojencov USA, dodal.



Americká vláda teraz bude môcť uvaliť sankcie na akúkoľvek osobu pôsobiacu v iránskom ropnom a petrochemickom priemysle, píše Reuters.



Izrael prisľúbil reakciu na raketový útok z 1. októbra, ktorý Irán podnikol ako odvetu za izraelské útoky v Libanone a Gaze a zabitie vodcu Hamasu v Iráne.



Biden uviedol, že Izrael by mal hľadať alternatívy k útoku na iránske ropné polia. Štáty Perzského zálivu lobujú vo Washingtone, aby zabránil Izraelu útočiť na ropné náleziská, pretože sa obávajú, že aj ich vlastné zariadenia by sa v prípade eskalácie konfliktu mohli dostať pod paľbu Teheránu, uviedli pre Reuters tri zdroje z Perzského zálivu.



Ministerstvo financií USA špecifikovalo 16 subjektov a identifikovalo 17 plavidiel ako zablokovaný majetok, pričom ako dôvod uviedlo ich účasť na preprave ropy a petrochemických produktov na podporu Národnej iránskej ropnej spoločnosti.



Americké ministerstvo zahraničných vecí zároveň podniklo kroky na prerušenie toku peňazí do iránskych zbrojných programov a podpory pre "zástupcov teroristov a ich partnerov".