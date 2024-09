USA rozšírili sankcie za šírenie špionážneho softvéru Predator

Washington 17. septembra (TASR) - Spojené štáty v pondelok oznámili nové sankcie voči piatim jednotlivcom a firmám prepojeným so spoločnosťou Intellexa Consortium v prípade distribúcie špionážneho softvéru Predator. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Sankcie boli uvalené "pre úlohu pri vývoji, prevádzke a distribúcii komerčnej spywarovej technológie, ktorá predstavuje významnú hrozbu pre národnú bezpečnosť Spojených štátov," uvádza sa vo vyhlásení ministerstva financií.



"Spojené štáty nebudú tolerovať bezohľadné šírenie prevratných technológií, ktoré ohrozujú našu národnú bezpečnosť a podkopávajú súkromie a občianske slobody našich občanov," uviedol Bradley Smith, námestník amerického ministra financií pre finančné spravodajstvo a boj proti terorizmu.



Spyware (špionážny softvér) Predator mení mobilný telefón na sledovacie zariadenie a umožňuje získať prístup k uloženým a prenášaným údajom.



Americká vláda v marci sankcionovala zakladateľa spoločnosti Intellexa, ktorým je bývalý spravodajský dôstojník izraelských obranných síl Tal Dilian. Predtým bol spojený aj so skupinou NSO, tvorcom iného spywaru Pegasus. Išlo o jeho úlohu pri výrobe a distribúcii Predatora zacieleného na amerických úradníkov, novinárov a iných ľudí a dodávanie spywaru zahraničným vládam.



Medzi sankcionovaných patria aj Felix Bitzios a spoločnosť Aliada Group Inc. so sídlom na Britských Panenských ostrovoch, ktorá údajne "umožnila transakcie ... v hodnote desiatok miliónov dolárov", cituje AFP.