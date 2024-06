USA rozširujú sankčný zoznam o tristo subjektov spojených s Ruskom

Washington 12. júna (TASR) - Spojené štáty rozšírili svoj sankčný zoznam o ďalších vyše 300 fyzických a právnických osôb v Rusku aj v iných krajinách, ktoré Moskve pomáhajú pokračovať vo vojne na Ukrajine a vyhýbať sa sankciám. Na svojej webstránke to v stredu oznámilo americké ministerstvo financií, informuje TASR.



Americké veľvyslanectvo v Moldavsku medzičasom informovalo, že USA zaviedli sankcie aj na proruskú guvernérku moldavského regiónu Gaugazsko Jevgeniju Guculovú za prepojenia na oligarchu na úteku Ilana Šora.



Na sankčný zoznam USA pribudla okrem iných aj Moskovská burza, ktorá v reakcii uviedla, že prestáva obchodovať s devízami v dolároch a eurách. Sankcie sa zamerali na spoločnosti a jednotlivcov tretích strán vrátane desiatok dodávateľov elektroniky i polovodičov v Rusku, Číne, na Blízkom východe, v Európe, Afrike aj Karibiku.



Americké ministerstvo navyše oznámilo upravenie už uvalených sankcií na dve ruské banky - VTB a Sberbank -, aby zahŕňali ich pobočky a dcérske spoločnosti v ďalších štátoch vrátane Číny, Indie a Kirgizska.



"Zvyšujeme riziko pre finančné inštitúcie spolupracujúce s ruskou vojnovou ekonomikou, eliminujeme možnosti vyhýbania sa daňovým povinnostiam a znižujeme schopnosť Ruska využívať prístup k zahraničným technológiám, softvérovému vybaveniu a IT službám," uviedla ministerka financií USA Janet Yellenová.



Reštriktívne opatrenia sa týkajú aj subjektov zapojených do troch veľkých termináloch skvapalneného zemného plynu, na ktorých spustení Rusko pracuje - Obsky LNG, Arctic LNG 1 a Arctic LNG 3.



Ruské ministerstvo zahraničných vecí v reakcii na americké sankcie pohrozilo "agresívnou" odpoveďou.



Uvalenie nových sankcií prišlo v predvečer summitu lídrov krajín zoskupenia G7 v Taliansku, kde bude jednou z hlavných tém diskusií práve snaha obmedziť rastúce vojnové hospodárstvo Ruska, dodáva agentúra Reuters.



Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu uvalili USA sankcie na vyše než 4000 ruských spoločností a jednotlivcov.