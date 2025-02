Šéf diplomacie USA Rubio navštívi štyri krajiny na Blízkom východe

Washington 7. februára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio počas svojej druhej zahraničnej cesty navštívi Blízky východ. Počas nej sa stretne s vládnymi predstaviteľmi v Izraeli, Spojených arabských emirátoch, Katare a Saudskej Arábii. TASR o tom píše na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Pred cestou od 13. do 18. februára sa Rubio zúčastní na Mníchovskej bezpečnostnej konferencii (MSC), oznámilo vo štvrtok ministerstvo. Návšteva bude nasledovať po kontroverzných návrhoch amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby Spojené štáty prevzali kontrolu nad Pásmom Gazy či jeho myšlienke vysídlenia takmer dvoch miliónov Palestínčanov z regiónu a ich premiestnenie do Egypta a Jordánska.



Rubio vyhlásenia upresnil, že Trump mal na mysli dočasné presídlenie palestínskeho ľudu, keďže USA budú financovať obnovu Pásma Gazy.



Počas návštevy Dominikánskej republiky Rubio naznačil, že na túto obnovu sa Trump usiluje získať podporu od krajín, ktoré "majú ekonomické aj technické možnosti" pomôcť Pásmu Gazy. Podľa AFP pravdepodobne narážal na bohaté arabské krajiny v Perzskom zálive.



"Myslím si, že prezident Trump sa ponúkol ísť do toho a podieľať sa na riešení a ak bude nejaká ďalšia krajina ochotná ponúknuť sa a urobiť to namiesto neho, bolo by to skvelé," povedal Rubio. "Zdá sa však, že sa do toho nikto nehrnie," dodal.



Prímerie medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas vstúpilo do platnosti 19. januára po 15 mesiacoch ozbrojeného konfliktu.