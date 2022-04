USA: Ruská armáda pri Donecku popravila Ukrajincov

New York 28. apríla (TASR) - Spojené štáty majú dôveryhodné informácie o tom, že ruskí vojaci v Donbase popravili Ukrajincov, ktorí sa chceli vzdať. Na pôde OSN to uviedla osobitná americká vyslankyňa pre medzinárodné trestné právo Beth Van Schaacková. TASR informáciu prevzala vo štvrtok z televízie CNN.



"Máme dôveryhodné informácie, že ruská vojenská jednotka operujúca v blízkosti Donecku popravila Ukrajincov, ktorí sa pokúšali vzdať, namiesto toho, aby ich zajala," povedala v stredu Van Schaacková.



"Ak sa tieto správy potvrdia, išlo by o porušenie základného princípu vojnového práva - zákazu hromadnej popravy civilistov a bojovníkov, ktorí sú vyradení z boja z dôvodu kapitulácie, zranenia alebo inej formy nespôsobilosti," pokračovala americká vyslankyňa.



Podľa nej má Washington z Ukrajiny aj vierohodné správy o popravách civilistov so zviazanými rukami, o známkach mučenia na telách obetí, ako aj o "hrôzostrašnom" sexuálnom násilí páchanom na ženách a dievčatách.



"Zábery a správy tohto druhu naznačujú, že zverstvá (páchané na Ukrajine) nie sú dôsledkom konania niektorých jednotiek alebo jednotlivcov, ktorí sa 'spustili z reťaze'. Odhaľujú skôr hlboko znepokojujúci vzorec systematického zlého zaobchádzania vo všetkých oblastiach, kde operujú ruské sily," uviedla. "Náš odkaz ruskému vojenskému a politickému vedeniu je tento – svet vidí (čo sa deje) a vy budete (za svoje činy) niesť zodpovednosť," dodala Van Schaaková.



Spojené štáty preto podľa nej podporujú vyšetrovania zverstiev na Ukrajine zo strany Medzinárodného trestného súdu (ICC), OSN a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Americká vyslankyňa v OSN zdôraznila, že dôkazy o ruských zločinoch na Ukrajine každodenne pribúdajú.