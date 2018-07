Ruska obvinená v USA zo sprisahania zostane vo väzbe

Podľa rozhodnutia okresného súdu vo Washingtone zostane 29-ročná Butinová vo väzbe až do začiatku procesu, a to bez možnosti prepustenia na kauciu.

Washington 18. júla (TASR) - Americký súd nariadil v stredu väzobné stíhanie ruskej občianky Marie Butinovej, ktorá je v Spojených štátoch obvinená zo sprisahania s cieľom vykonávať činnosť agentky Ruskej federácie. Informovala o tom spravodajská televízia Sky News.



Podľa rozhodnutia okresného súdu vo Washingtone zostane 29-ročná Butinová vo väzbe až do začiatku procesu, a to bez možnosti prepustenia na kauciu. Súd svoje rozhodnutie zdôvodnil tým, že v jej prípade existuje riziko, že by po prepustení z väzby opustila územie Spojených štátov.



Butinovú zatkli v USA v nedeľu a obvinili ju zo "sprisahania s cieľom vykonávať činnosť agentky Ruskej federácie v rámci Spojených štátov". Obvinili ju aj z rozvíjania vzťahov s americkými fyzickými osobami a infiltrovania organizácií s vplyvom v americkej politike s cieľom presadzovať záujmy Ruska. Jednou z organizácií, ktoré sa Butinová údajne pokúsila infiltrovať, je aj politicky vplyvná Národná asociácia držiteľov zbraní (NRA).



Ministerstvo spravodlivosti USA uviedlo, že od roku 2015 do začiatku roka 2017 Butinová plnila pokyny vysokopostaveného predstaviteľa v ruskej vláde, na ktorého sa vzťahujú sankcie.



Na územie Spojených štátov vstúpila a zdržiavala sa tam na základe študentských víz.