Rusi nebezpečne manévrovali pri amerických dronoch v Sýrii, tvrdia USA

Washington 7. júla (TASR) – Ruské lietadlá sa vo štvrtok nebezpečne priblížili k americkým dronom používaným pri operáciách proti džihádistickej skupine Islamský štát (IS) v Sýrii, oznámila armáda USA. Išlo o druhý takýto prípad za 24 hodín, informovala TASR podľa agentúry AFP.



Ruské vojenské lietadlá vystrelili pred dronmi MQ-9 Reaper svetlice a leteli príliš blízko, čím ohrozovali bezpečnosť všetkých strojov, uviedol generálporučík Alexus Grynkewich zo vzdušných síl USA. Vo vyhlásení to označil za "nebezpečné a neprofesionálne" konanie.



Deň predtým podľa Grynkewicha ruské stíhačky tiež odpálili svetlice pred americkými bezpilotnými lietadlami, pričom jeden pilot zapol pred dronom prídavné spaľovanie svojho stroja.



Spojené štáty tento rok už oznámili, že ruské vojenské lietadlo pri nebezpečnom manévrovaní narazilo nad Čiernym morom do vrtule amerického dronu, čo spôsobilo jeho pád. Moskva zodpovednosť popiera.