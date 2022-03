USA: Ruské útoky na civilistov sú vojnovým zločinom

Washington 17. marca (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken vo štvrtok obvinil Rusko z páchania vojnových zločinov tým, že na okupovanej Ukrajine útočí na civilistov. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



"Úmyselné útoky na civilistov sú vojnovým zločinom. Po všetkej tej deštrukcii, ktorá sa udiala v uplynulých týždňoch, je pre mňa ťažké usúdiť, že Rusi robia niečo iné," povedal Blinken.



Podľa jeho slov tiež Rusko nevyvíja vážne úsilie pri rokovaniach s Ukrajinou s cieľom ukončiť vojnu, ktorá trvá od 24. februára.



"Na jednej strane chválime Ukrajinu za to, že sedí za rokovacím stolom napriek tomu, že je každú minútu bombardovaná. Zároveň som nezaznamenal žiadne zmysluplné úsilie Ruska o ukončenie tejto vojny prostredníctvom diplomacie," dodal.



Americký prezident Joe Biden medzitým označil ruského prezidenta Vladimira Putina za "vražedného diktátora", informuje tlačová agentúra DPA.



"Republika sa spoločne postavila proti vražednému diktátorovi, čistému zločincovi, ktorý vedie nemorálnu vojnu proti ukrajinskému ľudu. Putin za svoju agresiu zaplatí vysokú cenu," vyhlásil vo štvrtok Biden.



Šéf Bieleho domu vyostril svoj tón už v stredu, keď označil Putina za "vojnového zločinca".



Biden teraz v súvislosti s ruskou agresiou na Ukrajine hovoril o "zlomovom bode v dejinách". To sa podľa neho stáva len raz za niekoľko generácií. "Myslím si, že sme v skutočnom zápase medzi autokraciami a demokraciami. V hre je to, či sa demokracie dajú udržať, alebo nie," vyhlásil Biden.