USA: Rusko chce ovplyvniť výsledok prezidentských volieb v Moldavsku

Washington 16. októbra (TASR) - Rusko už minulo milióny dolárov na podkopávanie nadchádzajúcich moldavských prezidentských volieb, ktoré sa budú konať 20. októbra. Uviedol to v utorok Biely dom, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Rusko aktívne pracuje na podkopávaní moldavských volieb aj integrácie (tejto krajiny) do EÚ," povedal novinárom hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby. Rusko podľa jeho slov využíva finančné prostriedky na šírenie dezinformácií prostredníctvom sociálnych sietí aj na podporu proruských strán.



Moldavské bezpečnostné služby nedávno uviedli, že Rusko minulo približne 100 miliónov eur na podkopanie volebného procesu v snahe prinútiť Moldavčanov hlasovať proti užším vzťahom s EÚ.



Začiatkom októbra napríklad moldavské úrady odhalili rozsiahly program podvodov s voličmi, financovaný moldavským proruským oligarchom Ilanom Šorom, ktorý zahŕňal prevod 15 miliónov amerických dolárov v prospech 130.000 Moldavčanov v rámci operácie zameranej na podplácanie voličov.



Europoslanci následne minulý týždeň prijali uznesenie, v ktorom ostro odsúdili stupňujúce sa záškodnícke aktivity, zasahovanie a hybridné operácie Ruska, ktoré ovplyvňujú obyvateľov Moldavska pred nadchádzajúcimi prezidentskými voľbami a súbežnom referende o integrácii do EÚ.