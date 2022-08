USA: Rusko chce vyhlásiť referendá na okupovaných územiach Ukrajiny

Washington 25. augusta (TASR) - Vysokopostavený predstaviteľ Bieleho domu v stredu vyhlásil, že Rusko by mohlo už tento týždeň začať s vyhlasovaním sfalšovaných referend v okupovaných oblastiach na Ukrajine, ktorých cieľom je nadobudnúť oficiálnu kontrolu nad týmito obsadenými územiami. TASR informuje na základe správy agentúry AFP.



Spojené štáty sa dozvedeli, že "vedenie Ruska poverilo svojich predstaviteľov, aby začali pripravovať uskutočnenie sfalšovaných referend" v okupovaných častiach Chersonskej, Doneckej, Luhanskej, Záporožskej a "najmä" Charkovskej oblasti, povedal hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby.



"Tieto referendá by sa mohli začať v priebehu niekoľkých dní či týždňov. V podstate možno budeme vidieť, že Rusko prvé z nich ohlási do konca tohto týždňa," uviedol Kirby. Dodal, že "keďže (Rusi) majú evidentne problémy s dosahovaním územných ziskov na Ukrajine, snažia sa ich získať falošnými politickými prostriedkami".



Kirby ďalej konštatoval, že zo strany Ukrajincov je badať len minimálnu podporu, čo sa týka pripojenia uvedených oblastí k Rusku. "Očakávame, že Rusko sa pokúsi zmanipulovať výsledky týchto referend, aby nepravdivo tvrdilo, že Ukrajinci sa chcú pripojiť k Rusku," uviedol. Doplnil, že bude mimoriadne dôležité, aby sa svet následne bezprostredne upozorňoval na tieto dezinformácie a vyvracal ich.



AFP pripomína, že Moskva niekoľko týždňov po tom, čo v roku 2014 anektovala ukrajinský Krymský polostrov, uskutočnila referendum, ktoré údajne ukázalo, že tamojší obyvatelia chcú, aby sa Krym pričlenil k Ruskej federácii.



Kirby tiež poznamenal, že podľa amerických tajných služieb sa ruskí predstavitelia v okupovaných oblastiach obávajú, že miestni ľudia sa na hlasovaní v referendách nezúčastnia. Rusi podľa jeho slov preto pripravujú bližšie nešpecifikované opatrenia s cieľom ukázať úspech týchto hlasovaní. Dodal však, že "samotní ruskí predstavitelia sú si vedomí toho, že to, čo robia, bude nezákonné a nebude to odrážať vôľu ľudí". Spojené štáty a medzinárodné spoločenstvo jasne dali najavo, že "akékoľvek pokusy o získanie kontroly nad zvrchovaným ukrajinským územím nebudú považované za zákonné", zdôraznil.