USA: Rusko chce zvrhnúť vládu v Kyjeve a dosadiť vlastnú

Washington 24. februára (TASR) - Zámerom ruskej invázie na Ukrajinu je zvrhnúť vládu v Kyjeve a namiesto nej dosadiť nové vedenie lojálne voči Moskve. Uviedol to vo štvrtok vysokopostavený predstaviteľ amerických ozbrojených síl.



"Majú v úmysle v podstate zvrhnúť vládu a dosadiť vlastnú formu vlády," uviedol nemenovaný predstaviteľ. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Priblížil, že Rusko začalo útok na Ukrajinu odpálením približne 100 balistických striel namierených hlavne na zriadenia vojenskej infraštruktúry.



Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že vo štvrtok na Ukrajine zničilo 74 takýchto nadzemných zariadení vrátane 11 letísk. Počiatočná fáza invázie je údajne zameraná na kľúčové ukrajinské mestá a Pentagón očakáva, že ruské sily chcú potom zaútočiť na metropolu mesto Kyjev.



"Od druhej svetovej vojny sme nevideli konvenčný krok ako je tento - (útok) národného štátu voči (inému ) národnému štátu - rozhodne nič takéhoto formátu a v takomto rozsahu," povedal predstaviteľ ozbrojených síl USA, ktorý nechcel byť menovaný. "To, čo tu vidíme, sú počiatočné fázy rozsiahlej invázie," povedal.



Dodal, že ruské jednotky zatiaľ nenapadli západné časti Ukrajiny a doposiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by prebiehal aj tzv. obojživelný útok z oblasti Čierneho mora.



Odhady strát, ktoré utrpela ukrajinská armáda, zatiaľ podľa jeho slov nie sú známe. "Vidíme známky toho, že bojujú a kladú odpor," dodal citovaný predstaviteľ armády USA.