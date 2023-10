USA: Rusko sa snažilo spochybniť integritu volieb po celom svete

Washington 21. októbra (TASR) - Rusko sa podľa Spojených štátov snažilo spochybniť integritu volieb v demokratických krajinách na celom svete. Vyplýva to zo správy spravodajských služieb USA, ktorú Washington zaslal približne sto krajinám v Európe, Ázii, Afrike a Severnej Amerike a zverejnil v piatok. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters a denníka The Guardian.



"Rusko sa zameriava na operácie, ktorými sa snaží oslabiť dôveru verejnosti v integritu volieb," uvádza sa v správe, podľa ktorej na to Rusko využíva svoje špionážne siete, štátne médiá a sociálne siete. Podľa informácií USA to "vysokopostavení predstavitelia ruskej vlády vrátaní tých v Kremli považujú za účinné".



Rusko podľa správy USA vyvinulo v rokoch 2020 až 2022 "intenzívne úsilie", aby spochybnilo integritu najmenej 11 volieb v deviatich demokratických krajinách vrátane Spojených štátov. Najmenej v 17 ďalších demokratických štátoch využilo Rusko podľa správy "menej výrazné" spôsoby ovplyvňovania verejnej mienky, medzi ktoré patrí šírenie ruských politických odkazov a aktivita na sociálnych sieťach. USA dotknuté krajiny nešpecifikovali.



Ako príklad sa v správe uvádzajú voľby v nemenovanej európskej krajine v roku 2020. Ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) počas nich podľa USA pracovala na zastrašovaní volebných pracovníkov, organizovala protesty v deň volieb a "sabotovala hlasovanie zo zahraničia".



Podľa nemenovaného predstaviteľa amerického ministerstva zahraničných vecí Rusko v tomto úsilí podnietil úspech ich dezinformačnej kampane počas amerických volieb v roku 2020 a počas pandémie COVID-19.



USA v správe krajinám odporúčajú, aby zamedzili zasahovanie Ruska do volieb prostredníctvom sankcií, výmeny informácií, vyhostenia ruských špiónov a cestovných zákazov.