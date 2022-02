Rusko si vymyslí zámienku pre napadnutie Ukrajiny, varuje USA

Na archívnej snímke Dmitrij Peskov. Foto: TASR/AP

Washington 3. februára (TASR) - Predstavitelia amerických tajných služieb sa domnievajú, že Rusko má v pláne vymyslieť si zámienku pre napadnutie Ukrajiny. Pravdepodobne pôjde o video zachytávajúce zinscenovaný útok. Vo štvrtok to uviedli vysokopostavení predstavitelia Bieleho domu, informovali agentúry Reuters a AFP.uviedol hovorca amerického Pentagónu John Kirby.Podľa Washingtonu by Rusko takto mohlo zinscenovať útok ukrajinskej armády alebo tajnej službyuviedol pre médiá Jonathan Finer - zástupca poradcu pre národnú bezpečnosť.Washington tieto konkrétne obvinenia podľa nemenovaného amerického predstaviteľa, ktorého cituje agentúra Reuters, zverejňuje preto, aby Rusko "odradil" od podobných plánov.Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov však vo štvrtok uviedol, že americké tajné služby neinformujú o podobných plánoch Ruska prvýkrát, pričom tieto varovania sa v minulosti nenaplnili.uviedol Peskov.Napätie medzi Ruskom a Západom v súvislosti so situáciou na Ukrajine stúpa už niekoľko týždňov. Washington obviňuje Moskvu z toho, že pripravuje vojenskú inváziu na Ukrajinu. Rusko popiera tvrdenia, že plánuje inváziu, a naopak žiada od Západu bezpečnostné záruky.