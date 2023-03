USA: Rusko tento rok na Ukrajine nedosiahne väčšie územné zisky

Washington 8. marca (TASR) — Ruská armáda zrejme nedokáže udržať súčasnú intenzitu bojov na Ukrajine a tento rok tam pravdepodobne nedosiahne väčšie územné zisky. Na pôde amerického Senátu to v stredu povedala riaditeľka amerických tajných služieb Avril Hainesová. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Po veľkých neúspechoch a stratách na bojisku "nepredpokladáme, že by sa ruská armáda tento rok zregenerovala dostatočne na to, aby dosiahla väčšie územné zisky," uviedla Hainesová. Ruský prezident Vladimir Putin však napriek tomu "s najväčšou pravdepodobnosťou počíta s tým, že čas pracuje v jeho prospech," dodala.



Putin sa podľa nej pravdepodobne domnieva, že predlžovanie vojny s občasnými prestávkami v bojoch "môže byť jeho najlepšou zostávajúcou cestou k zabezpečeniu ruských strategických záujmov na Ukrajine, aj keď to bude trvať roky," podotkla ďalej Hainesová, ktorá v Senáte prezentovala súhrn názorov predstaviteľov amerických tajných služieb.



Rok po začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu a zlyhaní v dosiahnutí primárnych cieľov tejto operácie Putin už lepšie chápe obmedzenia svojich síl, uviedla ďalej Hainesová.



Vojenské kapacity Moskvy sú v súčasnosti výrazne obmedzené stratami na bojisku a vyčerpaním zásob zbraní, čo ešte zhoršujú sankcie zo strany Spojených štátov a ich spojencov, uviedla pred senátnym výborom pre tajné služby.



"Zdá sa, že Putin sa teraz sústreďuje na skromnejšie vojenské ciele," dodala.



"Ak Rusko nezačne s povinnou mobilizáciou a nezíska značné zásoby munície od tretích strán, bude preň čoraz náročnejšie udržať aj súčasnú úroveň útočných operácií," upozornila ďalej šéfka amerických tajných služieb.



V dôsledku sa toho ruské sily "môžu úplne zamerať" na udržanie a obranu území, ktoré teraz okupujú, dodala.