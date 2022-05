USA: Rusko zneužíva Bezpečnostnú radu OSN na šírenie dezinformácií

New York 13. mája (TASR) - Spojené štáty v piatok znova obvinili Rusko z toho, že využíva Bezpečnostnú radu OSN na šírenie dezinformácií a konšpiračných teórií o biologických zbraniach na Ukrajine, aby odvrátilo pozornosť od svojej brutálnej vojny proti menšiemu susedovi. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Zástupca veľvyslankyne USA pri OSN Richard Mills označil v piatok ruské tvrdenia o údajnom zapojení Spojených štátov do ukrajinského programu na vývoj biologických zbraní za "výslovne falošné a nezmyselné".



Mills Bezpečnostnú radu OSN varoval, že toto správanie Moskvy len opakuje jej známy štýl obviňovania druhých z porušovania dohôd, ktorého sa sama dopustila alebo sa chystá dopustiť. Podľa diplomata treba Rusko pozorne sledovať, "lebo je možnosť, že ruské sily spáchajú chemický alebo biologický útok pod falošnou vlajkou".



Zástupca vysokej predstaviteľky OSN pre otázky odzbrojenia Thomas Markram znovu Bezpečnostnej rade zopakoval to, čo jeho šéfka povedala na zasadnutiach rady 11. a 18. marca o podobných ruských obvineniach: Organizácia Spojených národov nemá poznatky o žiadnom programe na vývoj biologických zbraní na Ukrajine.



Ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia na úvod povedal, že zvolal tretie zasadnutie Bezpečnostnej rady, lebo jeho vláda stále dostáva "veľmi znepokojujúce materiálne dôkazy o tom, že americké ministerstvo obrany je priamo zapojené do uskutočňovania nebezpečných biologických projektov, ktoré pôsobia ako tajný vojenský biologický program" na Ukrajine.



Po príhovoroch všetkých 15 členov Bezpečnostnej rady OSN všetci vyzvali na ukončenie vojny a západné krajiny dôrazne podporili stanovisko USA. Zástupca ruského veľvyslanca pri OSN Dmitrij Poľanskyj si vyžiadal slovo a obvinil Spojené štáty, že neposkytujú žiadne informácie o zámeroch svojich biologických aktivít na Ukrajine.