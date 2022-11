USA: Ruskú inváziu sprevádzajú systémové vojnové zločiny

Washington 22. novembra (TASR) - Objavuje sa čoraz viac dôkazov, že ruskú inváziu na Ukrajinu "sprevádzajú systémové vojnové zločiny spáchané v každom regióne, kde boli rozmiestnené ruské sily". Vyhlásila to v pondelok osobitná americká vyslankyňa pre medzinárodné trestné právo Beth Van Schaacková. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Rusi podľa jej slov vraždili, mučili a unášali Ukrajincov systematickým spôsobom, pričom do týchto činov boli zrejme zapojení aj ich najvyšší velitelia.



Dôkazy z oslobodených oblastí poukazujú na "zámerné, nerozlišujúce a neprimerané" útoky proti civilnému obyvateľstvu, zlé zaobchádzanie s civilistami a vojnovými zajatcami vo väzbe, násilné odsuny ukrajinských občanov – vrátane detí – do Ruska, vraždy podobné popravám a tiež na sexuálne násilie, približuje Van Schaacková.



To, či by šéf Kremľa Vladimir Putin mohol byť stíhaný za vojnové zločiny na Ukrajine, osobitná vyslankyňa USA odmietla povedať. Prokuratúra bude podľa nej "sledovať dôkazy tam, kam povedú".



Van Schaacková okrem iného poznamenala, že USA pozorne skúmajú video, ktoré sa objavilo cez víkend a naznačuje, že ukrajinskí vojaci mohli usmrtiť ruských vojnových zajatcov. "Je skutočne dôležité zdôrazniť, že zákony vojny sa vzťahujú na všetky strany rovnako," konštatovala. Dodala však, že rozsah kriminality ruských síl je enormný v porovnaní s obvineniami voči ukrajinským jednotkám.



Rusko minulý týždeň obvinilo Ukrajinu zo spáchania vojnového zločinu, ktorého sa údajne dopustili ukrajinskí vojaci popravou viac ako desať ruských vojnových zajatcov. Moskva tvrdí, že išlo o "vraždu", avšak ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec namieta, že zajatci po tom, čo sa vzdali, spustili paľbu na ukrajinské sily a boli zabití počas odvetnej streľby.