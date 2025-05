USA s Ukrajinou podpísali dohodu o nerastných surovinách

Thanks to @POTUS @realDonaldTrump’s tireless efforts to secure a lasting peace, I am glad to announce the signing of today’s historic economic partnership agreement between the United States and Ukraine establishing the United States-Ukraine Reconstruction Investment Fund to help… pic.twitter.com/N1jPa35DYh — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) April 30, 2025

On behalf of the Government of Ukraine, I signed the Agreement on the Establishment of a United States–Ukraine Reconstruction Investment Fund.



Together with the United States, we are creating the Fund that will attract global investment into our country. pic.twitter.com/8ryyAMqW83 — Yulia Svyrydenko (@Svyrydenko_Y) April 30, 2025

Washington 1. mája (TASR) - Spojené štáty a Ukrajina podpísali dohodu o nerastných surovinách. Podpis dohody vo Washingtone potvrdili v stredu popoludní miestneho času obe strany, pričom americký minister financií Scott Bessent ju označil za. TASR o tom píše podľa agentúr AFP a AP.uviedol Bessent vo videu zverejnenom na sociálnej sieti X. Dodal, žeUkrajinská ministerka hospodárstva a prvá podpredsedníčka vlády Julija Svyrydenková taktiež potvrdila, že v mene Ukrajine podpísala vo Washingtone predmetnú dohodu. Kyjev podľa jej slov v rámci dohody spolu so Spojenými štátmi vytvorí Investičný fond na obnovu Ukrajiny.napísala na platforme X.Spojené štáty zatiaľ nezverejnili podrobnosti dosiahnutej dohody, ktorá nadobudne platnosť až po schválení v ukrajinskom parlamente. Dohoda by však mala poskytnúť USA prednostný prístup k novým investičným projektom zameraným na rozvoj ukrajinských prírodných zdrojov vrátane hliníka, grafitu, ropy a zemného plynu, napísala agentúra Bloomberg.Svyrydenková po podpise priblížila, že Ukrajina si v súlade s dohodou ponechá plné vlastníctvo všetkých nerastných surovín na svojom území i vo svojich teritoriálnych vodách. Na platforme X uviedla, že bude na Ukrajine. Zmienený investičný fond zároveň budú podľa jej slov rovnocenne spravovať obe krajiny.priblížila.cituje ukrajinskú ministerku agentúra DPA.Agentúra Reuters krátko pred podpisom nahliadla do návrhu dohody a informovala, že Ukrajina dosiahla zrušenie požiadavky, aby splácala USA za doterajšiu vojenskú pomoc, ktorú jej poskytla ešte administratíva prezidenta Joea Bidena. Aj ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ pred podpisom povedal, že americká strana bude môcť započítať ako svoj vklad do investičného fondu iba novú vojenskú pomoc.