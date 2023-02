USA sa budú snažiť komunikovať s Čínou aj napriek incidentu s balónom

Washington 15. februára (TASR) - Spojené štáty budú pracovať na zachovaní otvorených komunikačných kanálov s Čínou aj napriek roztržke po zostrelení balóna vo vzdušnom priestore USA. V stredu to uviedla námestníčka amerického ministra zahraničných vecí Wendy Shermanová, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Spojené štáty a Čína nikdy neprestali komunikovať napriek tomu, že minister zahraničných vecí USA Antony Blinken zrušil plánovanú návštevu Číny, povedala Shermanová.



"Máme a budeme udržiavať otvorené komunikačné kanály s Čínskou ľudovou republikou, aby sme mohli zodpovedne riadiť konkurenciu medzi našimi krajinami," uviedla. Podľa jej slov Washington v súčasnosti nevidí konflikt s Pekingom. "Veríme v silu diplomacie zabrániť chybným výpočtom, ktoré môžu viesť ku konfliktom," dodala.



Shermanová odmietla povedať, či sa Blinken počas tohtotýždňovej Mníchovskej bezpečnostnej konferencie stretne s vrcholným čínskym diplomatom Wang Im. Naznačila však, že Blinkenova návšteva Číny bola skôr odložená, ako zrušená.



Americký prezident Joe Biden nariadil 4. februára zostrelenie čínskeho balóna, ktorý sa pohyboval aj nad severozápadom USA v blízkosti citlivých vojenských objektov. Podľa Washingtonu išlo o špionážny balón. Peking tvrdí, že to bol zatúlaný civilný balón používaný na meteorologické účely.



Napätie medzi USA a Čínou vzrástlo už vlani v auguste, keď vtedajšia predsedníčka Snemovne reprezentantov Kongresu Nancy Pelosiová navštívila Taiwan, na čo Peking reagoval vojenskými cvičeniami v okolí tohto ostrova.



Súčasný predseda snemovne Kevin McCarthy uviedol, že tiež plánuje navštíviť Taiwan. USA ho podporujú dodávkami zbraní, no oficiálne diplomatické vzťahy nemajú.



"Budeme pokračovať v pomoci Taiwanu a veríme, že Čínska ľudová republika nevyužije návštevu člena Kongresu na Taiwane ako zámienku na vojenskú akciu," povedala Shermanová.



Taiwan má od roku 1949 nezávislú vládu, Čína ho však stále považuje za súčasť svojho územia. Komunistická vláda v Pekingu vlani pohrozila, že nebude tolerovať "separatistické aktivity" a v nevyhnutnom prípade nevylúčila ani vojenský zásah na ostrove.