USA sa budú snažiť o vyradenie Sudánu zo sankčného zoznamu OSN

Washington 2. novembra (TASR) - Spojené štáty sa budú usilovať o ukončenie sankcií, ktoré na Sudán uvalila OSN v súvislosti s dlhoročným ozbrojeným konfliktom v Dárfúre. Uviedol to v pondelok americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo, informuje agentúra AFP.



Pompeo túto avizovanú snahu USA zdôvodnil tým, že prechodná vojensko-civilná vláda v Sudáne prispela k "podstatnému zlepšeniu" v oblasti ľudských práv, a to aj v regióne Dárfúr, v ktorom od roku 2003 prebieha ozbrojený konflikt.



"Spojené štáty sú odhodlané spolupracovať so sudánskou vládou a našimi medzinárodnými partnermi na identifikácii okolností, ktoré by mohli pri najbližšej príležitosti viesť k zrušeniu sankcií týkajúcich sa konfliktu v Dárfúre," uviedol Pompeo vo vyhlásení, ktoré cituje AFP. Zároveň dodal, že Biely dom už v tejto súvislosti kontaktoval OSN.



Prechodná vláda Sudánu v októbri podpísala dohodu s protivládnymi povstalcami operujúcimi v Dárfúre aj v štátoch Modrý Níl a Južný Kordofán.



V roku 2005 Bezpečnostná rada OSN rozhodla o zavedení sankcií proti osobám, ktoré maria mierové úsilie v Dárfúre. Vláda vtedajšieho amerického prezidenta Georga W. Busha podporovala medzinárodnú snahu ukončiť vojnu v Dárfúre, ktorú označovala za genocídu černošského obyvateľstva.



Podľa AFP chcú Spojené štáty zrušením sankcií OSN odmeniť Sudán za to, že nedávno naviazal diplomatické vzťahy s Izraelom.



Šéf Bieleho domu Donald Trump 23. októbra oficiálne informoval americký Kongres, že chce vyradiť Sudán z amerického zoznamu krajín podporujúcich terorizmus. Sudán predtým americkej vláde previedol 335 miliónov dolárov pre americké obete terorizmu a ich pozostalých ako odškodné za to, že bývalý dlhoročný sudánsky prezident Umar Bašír finančne podporoval teroristickú sieť al-Káida.