USA sa možno zúčastnia na rokovaniach medzi Ukrajinou a Ruskom
Podľa šéfa americkej diplomacie sa v súčasnosti hľadá spôsob ako zosúladiť pozície oboch strán konfliktu ohľadom tejto veci.
Autor TASR
Washington 28. januára (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v stredu uviedol, že USA sa možno zúčastnia na nedeľných rokovaniach delegácií Ukrajiny a Ruska v Abú Zabí. Povedal to na vypočutí pred zahraničným výborom amerického Senátu s tým, že posledným nevyriešeným bodom sú územné otázky. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Vyjednávači Ukrajiny, Ruska a sprostredkovatelia z USA sa minulý týždeň v piatok a v sobotu zišli na prvom trojstrannom rokovaní v hlavnom meste Spojených arabských emirátov (SAE) Abú Zabí, aby hovorili o pláne Washingtonu na ukončenie vojny. Konkrétne výsledky neoznámili, Moskva a Kyjev však uviedli, že sú ochotní v dialógu pokračovať.
„Tento týždeň by mali opäť prebehnúť ďalšie rokovania. Možno sa na nich zúčastnia aj zástupcovia USA,“ uviedol Rubio, podľa ktorého bude americká delegácia menej významná. Na minulotýždňových rokovaniach sa zúčastnili americkí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner.
Rubio naznačil, že dohoda o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu je uzavretá. „Zostáva už len jedna otázka - všetci ju dobre poznáte - je ňou územný nárok na Doneck,“ povedal Rubio s odkazom na územie na východe Ukrajiny. Moskva požaduje, aby sa z nej ukrajinské sily úplne stiahli.
Podľa šéfa americkej diplomacie sa v súčasnosti hľadá spôsob ako zosúladiť pozície oboch strán konfliktu ohľadom tejto veci. Uznal, že ide o „náročnú otázku“ najmä pre Ukrajinu.
