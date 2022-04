USA sa nezúčastnia na zasadnutiach G20, ak tam bude Rusko

Washington 6. apríla (TASR) - Spojené štáty sa nebudú zúčastňovať na zasadnutiach skupiny G20, na ktorých bude prítomná Ruská federácia. V stredu to oznámila americká ministerka financií Janet Yellenová. TASR prevzala správu od americkej televízie CNN.



Americký prezident Joe Biden minulý mesiac v Bruseli uviedol, že Rusko by malo byť vylúčené zo skupiny G20 pre jeho agresiu na Ukrajine. Na uskutočnenie tohto kroku je však potrebná dohoda aj ostatných členov zoskupenia.



"Prezident Biden sa vyjadril jasne a ja s ním určite súhlasím: pre Rusko to vo finančných inštitúciách nemôže ostať tak, akoby sa nič nedialo," povedala Yellenová na stretnutí amerického Výboru pre finančné služby.



Ďalší summit lídrov skupiny G20 v Indonézii sa má uskutočniť v novembri, ešte predtým je na programe niekoľko ministerských zasadnutí. Yellenová o neúčasti USA v prípade prítomnosti Ruska informovala aj kolegov v Indonézii.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov nedávno uviedol, že sa nestane nič hrozné, ak by Spojené štáty a ich spojenci uspeli v snahe vylúčiť Rusko zo zoskupenia G20, združujúceho najväčšie ekonomiky sveta. Členmi G20 sú aj partneri Ruska zo skupiny BRICS – Brazília, India, Čína a Juhoafrická republika.