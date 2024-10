USA sa obávajú zasahovania Ruska do prezidentských volieb v Moldavsku

Washington 23. októbra (TASR) - Spojené štáty vyjadrili v utorok obavy z ruského zasahovania do prezidentských volieb v Moldavsku. Súboj v nadchádzajúcom druhom kole hlasovania bude podľa očakávania tesný, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Vzhľadom na blížiace sa rozhodujúce kolo volieb 3. novembra "zostávajú Spojené štáty znepokojené, že Rusko sa opäť pokúsi zabrániť Moldavčanom v prejavení ich suverénneho práva vybrať si svojich vlastných lídrov", uviedol vo vyhlásení americký minister zahraničných vecí Antony Blinken.



"Rusko podniklo všetko, čo bolo v jeho silách, aby zmarilo voľby a referendum a podkopalo demokraciu v Moldavsku vrátane nelegálneho financovania a kupovania hlasov, dezinformácií a škodlivých kybernetických aktivít," uvádza sa ďalej vo vyhlásení.



Washington opakovane varoval, že Rusko chce zasahovať do záležitostí Moldavska a zmariť európsku integráciu tejto krajiny, píše AFP.



V referende z 20. októbra sa Moldavčania tesnou väčšinou vyslovili za súhlas s pripojením sa k Europskej únii. Proeurópska prezidentka Maia Sanduová sa 3. novembra stretne v druhom, rozhodujúcom kole volieb s Alexandrom Stoianoglom, bývalým generálnym prokurátorom, ktorý má podporu proruských socialistov.



Sanduová, ktorá je prezidentkou od roku 2020, keď porazila Moskvou podporovaného kandidáta Igora Dodona, požiadala o vstup Moldavska do EÚ v roku 2022 po invázii Ruska na Ukrajinu. Prístupové rokovania sa začali v júni tohto roka.



Referendum zvolala Sanduová preto, aby jej stratégia získala mandát, píše AFP. Za vstup do EÚ sa po spočítaní všetkých hlasov vyslovilo 50,46 percenta voličov.



Spojené štáty obviňujú Rusko, že investovalo milióny dolárov v pokuse ovplyvniť výsledok volieb v tejto bývalej sovietskej republike, uzatvára AFP.