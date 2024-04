USA sa obávajú, že Irán môže v odvete zasiahnuť ciele v Izraeli

Washington/Jeruzalem 6. apríla (TASR) — Predstavitelia administratívy amerického prezidenta Joea Bidena sa obávajú, že Irán by mohol v odvete za pondelňajší nálet na sídlo iránskeho konzulátu v sýrskej metropole Damask, pri ktorom zahynulo niekoľko vysoko postavených predstaviteľov revolučných gárd, zasiahnuť ciele na území Izraela. Uviedla to v piatok americká televízia NBC News s odvolaním sa na dvoch nemenovaných amerických predstaviteľov.



Tí očakávajú, že prípadná odveta Iránu sa zameria skôr na vojenské ciele alebo objekty tajných služieb než na civilistov. Uviedli tiež, že Bidenova administratíva začala zvažovať možnosti, ako reagovať na možné odvetné kroky Teheránu.



Americké tajné služby podľa NBC News varovali, že Irán by mohol vykonať útok pomocou dronov alebo rakiet s plochou dráhou letu a zamerať sa na izraelské diplomatické alebo konzulárne objekty v regióne. Urobiť by tak mohol ešte pred koncom moslimského pôstneho mesiaca ramadán, ktorý tento rok pripadá na 9. apríla.



Denník Times of Israel a spravodajský portál ynet v tejto súvislosti v piatok napísali, že pre obavy z iránskej odvety zostalo zatvorených 28 izraelských veľvyslanectiev po celom svete. Izraelské ministerstvo zahraničných vecí odmietlo túto informáciu komentovať.



Nálet z 1. apríla zasiahol budovu susediacu s iránskym veľvyslanectvom v sýrskom hlavnom meste, ktorá slúžila ako konzulát. Pri útoku zahynuli aj dvaja brigádni generáli a päť ďalších členov vplyvných iránskych revolučných gárd. Irán z útoku obvinil Izrael, ten sa k nemu oficiálne nevyjadril.