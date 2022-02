USA sa obávajú, že Kyjev môže padnúť do ruských rúk už o niekoľko dní

Washington/Kyjev 25. februára (TASR) - Predstavitelia amerických tajných služieb sa obávajú, že Kyjev by sa mohol v priebehu niekoľkých dní dostať pod ruskú kontrolu. Pre televíziu CNN to uviedli dva nemenované zdroje oboznámené s najnovšími informáciami od amerických spravodajských služieb.



CNN uviedla, že počiatočné hodnotenie situácie z obdobia pred ruskou inváziou predpokladalo, že ukrajinské hlavné mesto môže byť Rusmi dobyté do jedného až štyroch dní od spustenia útoku. Americké tajné služby sa však podľa nemenovaných zdrojov domnievajú, že Rusko čelí tvrdšiemu odporu ukrajinských síl, než sa pôvodne očakávalo.



Predstavitelia západných spravodajských služieb podľa CNN predpokladajú, že ruským plánom je zvrhnúť vládu v Kyjeve a dosadiť tam bábkový prokremeľský kabinet. Nemenový zdroj oboznámený so spravodajskými informáciami pre americkú spravodajskú televíziu uviedol, že tajné služby USA zatiaľ nevedia vyhodnotiť, či sa bude ruský prezident Vladimir Putin snažiť okupovať ukrajinské územie, alebo sa po "zmene režimu v Kyjeve" stiahne.