USA sa odmietajú podieľať na rezolúcii odsudzujúcej inváziu Ruska

Washington 20. februára (TASR) - USA sa odmietajú spolupodieľať na návrhu rezolúcie OSN vypracovanej pri príležitosti tretieho výročia ruskej invázie na Ukrajinu. Text rezolúcie vyjadruje podporu územnej celistvosti Ukrajiny a odsudzuje ruskú agresiu, uviedli pre agentúru Reuters tri nemenované diplomatické zdroje, píše TASR.



Reuters konštatuje, že postoj USA predstavuje potenciálny výrazný posun zo strany tohto doteraz najmocnejšieho západného spojenca Ukrajiny. Odzrkadľuje aj prehlbujúcu sa roztržku medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý sa snaží vojnu na Ukrajine rýchlo ukončiť a ktorého tím v záujme dosiahnutia tohto cieľa tento utorok v Rijáde rokoval s Ruskom - bez účasti Kyjeva a Európy.



Nemenovaný diplomatický zdroj pripomenul, že v predchádzajúcich rokoch Spojené štáty dôsledne podporovali rezolúcie na podporu spravodlivého mieru na Ukrajine.



Tento najnovší návrh podporuje viac ako 50 krajín a pokračujú snahy o získanie podpory od iných krajín vrátane globálneho Juhu.



Bezprostredne nie je jasné, kedy uplynie lehota na podporu daného návrhu rezolúcie.



Reuters pripúšťa, že Washington by si svoj postoj ešte do stanoveného termínu mohol rozmyslieť. Ak by sa tak nestalo, návrh rezolúcie bude mať vo Valnom zhromaždení OSN zrejme menšiu podporu.



Reuters pripomína, že Spojené štáty americké boli pritom spolupredkladateľom takmer všetkých rezolúcií OSN na podporu Ukrajiny proti Rusku počas vojny, ktorá vypukla 24. februára 2022 a stala sa najväčším vojnovým konfliktom na európskej pôde od druhej svetovej vojny.



Rusko sa zmocnilo asi 20 percent územia Ukrajiny a pomaly, ale isto získava na východe Ukrajiny aj ďalšie územia. Moskva naďalej tvrdí, že svojou tzv. špeciálnou vojenskou operáciou reagovala na existenčnú hrozbu, ktorú pre ňu predstavuje snaha Ukrajiny o členstvo v NATO. Ukrajina a Západ označujú postup Ruska za imperiálne zaberanie územia.



Spor medzi Zelenským a Trumpom je veľkou politickou krízou pre Ukrajinu, ktorá použila desiatky miliárd dolárov americkej vojenskej pomoci - dohodnutej za predchádzajúcej americkej administratívy -, aby sa bránila pred ruskou inváziou a ktorá ťažila aj z diplomatickej podpory Washingtonu, píše Reuters.